فيفي عبده تهنئ دريد لحام بالورود الملونة … رد ناري من كندا حنا وعمرو مصطفى يفتح النار على شيرين عبد الوهاب وميرهان حسين تنفي سجنها

| وائل العدس

طريقة عفوية

بطريقتها العفوية، قدمت الفنانة المصرية فيفي عبده باقة من الورود إلى النجم السوري دريد لحام، بعد حصوله على جائزة التمثيل الكبرى في حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ 34.

والتقطت الكاميرات فيفي وهي تفاجئ لحام بين الحضور وتقدم له باقة من الورود الملونة، كما حرصت على تقبيله وتهنئته وسط صيحات وتصفيق الحضور.

رد ناري

تحدثت النجمة السورية كندة حنا للمرة الأولى عن التعليقات التي تلت سقوطها خلال فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط.

وأكدت أنها لا تقرأ التعليقات السيئة والانتقادات الساخرة التي رافقت وقوعها، لافتة إلى أن هناك العديد من التعليقات التي تمنت لي السلامة وشعرت بالحزن عليها.

وأشارت إلى أن الفستان علق بـ«تول» الفستان، وقالت: «تفركشت والحمد لله ما صرلي شي والحياة جميلة».

وعن الانتقادات التي تعرضت لها بسبب فستانها ردت بكل ثقة: «أنا من يقرر إذا كان ملائماً أو غير ذلك، ويحق لأي كان ألا يعجبه فستاني لأن الدنيا أذواق».

استعدوا

واصل الفنان السوري سامو زين تشويق الجمهور إلى عمله المصور الجديد «الأسطوانة المخروشة» الذي انتهى مؤخراً من تصويره في برلين.

ونشر مقطع فيديو من الكليب الذي صوره تحت إدارة المخرج إسماعيل الأبرص وبتعليقه عليه كتب: «استعدوا».

الأغنية تضمنها الألبوم الجديد «لو عمري يرجع» وهي من كلمات أحمد علي موسى، ألحان مدين وتوزيع طارق توكل.

عيد سعيد

وجه الفنان التونسي صابر الرباعي، رسالة رومانسية لزوجته بمناسبة عيد ميلادها، الذي يصادف اليوم العاشر من تشرين الأول.

ونشر صورة تجمعه بزوجته عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب معلقاً عليها: «كل سنة وأنتِ أحلى وأغلى وألطف وأحن إنسانة في حياتي، زوجتي الحبيبة إخلاص عيد ميلاد سعيد ويا رب تكوني دائماً حبيبتي ورفيقتي وسندي طوال حياتي ومنبع سعادتي دائماً».

اللي باعنا

يعيش الفنان اللبناني راغب علامة حتى يومنا هذا نجاح أغنية «اللي باعنا» التي طرحها بداية موسم الصيف المنصرم. ويواصل كليب «اللي باعنا» تحقيق ملايين المشاهدات إلكترونياً، حيث تخطى 30 مليون مشاهدة في فترة لا تتعدى 4 أشهر على إطلاقه عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب».

الأغنية من كلمات محمد البوغة، ألحان محمود خيامي وتوزيع مدحت خميس أما الكليب فهو من إخراج زياد خوري.

إلى غير رجعة

فتح الملحن والمطرب المصري عمرو مصطفى النار على مواطنته شيرين عبد الوهاب، وهاجمها مجدداً بعد فترة قصيرة من مصالحتهما، مؤكداً أنه لن يتعاون معها نهائياً. وأعرب عن استيائه من الأخبار التي ترددت عن تلحينه أغنية لها في ألبومها الجديد «نساي».

ونفى من خلال حسابه على «تويتر» التعاون معها نهائياً، وأعاد نشر الخبر الكاذب عن تعاونهما، وعلق عليه قائلاً: «لم ولن ألحن لها في المستقبل أو القريب، انتهت العلاقة الفنية من دون رجعة».

وأضاف: «أهديها أغنية كاظم الساهر حافية القدمين، كفاية استفزاز في الأخبار»، وهو ما جعل البعض يلمح إلى سخريته منها، حيث كان قد هاجمها في تصريحات سابقة له قائلاً: «افتكري ريحة رجلك وانكسارك وإنت واقفة قدامي.. شبع بعد جوع».

شيرين طرحت كليبها الجديد «نساي» عبر «يوتيوب»، وهي من كلمات تامر حسين وألحان تامر علي وتوزيع نابلسي، ومن إخراج لوكا كوازين.

وظهرت شيرين في الكليب وهي ترقص في الشارع بعفوية وتشكو حبيبها الذي يصيبه داء النسيان.

وفي نهاية الأغنية، وجهت رسالة لجمهورها جاء فيها: «محبيني الأعزاء، أعلم أنه مر الكثير من الوقت ولكن أتمنى أن تعجبكم الموسيقا كما استمتعت أنا في التحضير لها، كانت رحلة لا تصدق»!

كما وجهت رسالة لزوجها المطرب حسام حبيب قائلة: «حبيبي حسام، لا توجد كلمات توفيك حقك، سأكون دوماً ممتنة لوجودك بجانبي في كل خطوة، فأنا دوماً في أمان وأنت بجانبي، كما أن نجاحي يزيد معك، ورحلتي تزداد متعة، فأنت حبيبي وزوجي وصديقي.. أحبك».

أنا الأصلي

فيما اعتبر العديد من مستمعي أغنية الفنان أحمد سعد الجديدة «أنا الأصلي» بأنها موجهة بشكل مباشر لطليقته ريم البارودي، ردت الأخيرة بطريقة مختلفة وجميلة.

وأعادت نشر مقطع فيديو من حفل للفنانة أنغام تتحدث فيه عن الحب والتسامح، وإبعاد الشر عن قلوبنا، لأن الجميع بشر ويمكن أن يقعوا في الخطأ، لذلك من المهم التسامح المتبادل بين الناس.

وعلقت على المقطع: «نحنا كلنا بشر وكلنا بنغلط، وكلنا لما منغلط منتمنى اللي حولينا أن يغفروا لنا، مع أننا للأسف نحنا لمن حدا يغلط ما منعذره ومنهاجمه ونجرح فيه وبالذات لو كان شخصية عامة».

تحية وحب

يبدو أن الفنانة اللبنانية ميريام فارس بدأت تسترجع صحتها بعد الأزمة التي مرت بها مؤخراً وأثرت في صوتها.

ورغم إصرارها على إبقاء صورتها بعيدة عن التداول على مواقع التواصل الاجتماعي منذ إعلانها عن مرضها، إلا أنها فاجأت الجميع بصورتها على البحر، من دون أن تظهر نفسها، حيث التقطت الصورة لظلها فقط.

كذلك نشرت صورة أخرى، حيث كتبت على الرمال myriamees، في إشارة إلى أنها توجه التحية والحب والاشتياق لجمهورها الذي يطلق على نفسه هذا اللقب.

حادث غريب

تعرضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لحادث غير متوقع خلال سيرها مع مجموعة من أصدقائها في الشارع.

والتقط مقطع فيديو لهيفاء خلال مشيها ليلاً بخطوات ثابتة بين أصدقائها، إلا أنها صدمت الجميع بارتطامها بزجاج أحد المحلات، وسط صدمة من هم حولها.

وحاولت هيفاء طمأنة جمهورها، حيث نشرت المقطع بنفسها على مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت عليه: «اليوم فتت بالباب.. اسمعوا الخبطة».

حكم مبدئي

حالة من الجدل أثيرت بعد انتشار خبر صدور حكم بحبس الفنانة المصرية ميرهان حسين لمدة عامين ونصف العام وغرامة مالية قيمتها 30 ألف جنيه مصري في قضية القيادة تحت تأثير المخدر والتعدي على موظف خلال تأدية عمله.

والسبب في ذلك هو ما تردد عن إلقاء الشرطة القبض فوراً عليها بعد صدور القرار ما أدى إلى حالة من القلق والخوف بين أهلها وأقاربها.

وبعد الأخذ والرد كثيراً، حسمت الجدل في هذا الموضوع حيث كتبت عبر إحدى صفحاتها الخاصة قائلةً: «أنا موجودة في منزلي ولم يقبض عليّ! لأن الحكم مبدئي، فالقضية تسير في مجراها الطبيعي كما أن المحامي الخاص بي بدأ في إجراءات الاستئناف على هذا الحكم».

وأضافت: «ثقتي كاملة في القضاء المصري، كما أن هذه المحنة جعلتني أعرف حجم حب أصدقائي لي سواء داخل الوسط الفني أم خارجه».

لن أعود

أعلنت النجمة كاتي بيري أنها ستعلّق نشاطها الفني لفترة تتوقف فيها عن الغناء نهائياً، وأشارت إلى أنها تحتاج إلى الراحة بعد الجولات الغنائية التي قامت بها خلال السنوات الأخيرة الماضية وكتبت: «أكملت 10 سنوات وأنا أقوم بعمل جولات حول العالم.. سأرتاح.. لن أعود وأسجل أغنية أخرى حالياً.. لقد حققت الكثير كنجمة بوب وأنا ممتنة لهذا».

قرارها أحدث صدمة كبيرة بين محبيها الذين طالبوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتراجع عن هذه الفكرة لأن ذلك قد يفقدها بريقها في ظل المنافسة الشرسة التي تشهدها الساحة الفنية العالمية.