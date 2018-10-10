قمة هولندية ألمانية في الجولة الثالثة لدوري أمم أوروبا … لقاء ثأري لرابع المونديال أمام الوصيف

| خالد عرنوس

على مدار ستة أيام مخصصة للمنتخبات الأهلية وهو ما يعرف بأيام الفيفا تنشغل منتخبات القارة العجوز بمنافسات الجولتين الثالثة والرابعة من بطولة دوري أمم أوروبا المستحدثة هذا العام التي قسمت فيها المنتخبات الـ45 إلى أربع درجات وبالطبع فإن أنظار المتابعين وخاصة من خارج القارة تتجه نحو الدرجة الأولى (الفئة A) التي تضم النخبة، وعلى هذا الصعيد يلتقي منتخبا هولندا وألمانيا في إحدى كلاسيكيات الكرة الأوروبية وفي مباراة ثأرية يحل منتخب إنكلترا رابع المونديال ضيفاً على نظيره الكرواتي وصيف البطل ولن تخلو مواجهة بطل أوروبا البرتغالي مع مضيفه البولندي من صعوبة وفي المجموعة الثانية يلتقي منتخبا بلجيكا وسويسرا في فرصة لكليهما من أجل الانفراد بالصدارة.

صدارة منتظرة

تلك التي ستفرزها مباراة بولندا مع البرتغال وكلاهما مر بأيام سوداء مونديالياً فخرج الأول مبكراً من الدور الأول ثم لحق به الثاني من الدور التالي لكن يحسب لهما أنهما حققا نتيجة جيدة في دوري الأمم فتعادل الأول مع الآتزوري الإيطالي في بولونيا الإيطالية وفاز الثاني أيضاً على الآتزوري بهدف في لشبونة، ويمكن القول إن الكفة متوازنة تقريباً خاصة مع غياب رونالدو بوجود عدد من اللاعبين المتألقين من الطرفين في الأندية الأوروبية الكبيرة، أما تاريخياً فالمواجهات بينهما متقاربة من خلال 11 مباراة جمعتهما ففاز البرتغالي 4 مرات والبولندي 3 مرات وتعادلا 4 مرات، وأشهرها فوز البولندي 1/صفر في مونديال 1986 ورد عليه البرتغالي 4/صفر في مونديال 2002، وفي آخر مواجهة تعادلا 1/1 ضمن ربع نهائي يورو 2016 قبل أن يفوز البرتغالي بالترجيح 5/3.

صدارة منفردة يتطلع إليها منتخبا بلجيكا وسويسرا بعد فوزيهما على آيسلندا افتتاحاً والأهداف لمصلحة الثاني الفائز 6/صفر في حين اكتفى الشياطين بثلاثة إنما في ريكيافيك، ولا يمكن المقارنة بين منتخب بلجيكا ثالث المونديال وضيفه الخارج من الدور الثاني، فالفريق الذي يقوده الإسباني مارتينيز يضم تشكيلة نارية بداية من كورتوا وليس انتهاءً بإيديم هازارد ومروراً بميرتينز وباتشواي ولوكاكو وفلاييني ما يصعب مهمة شاكيري ورفاقه الذين خسروا آخر مواجهة بين الفريقين 1/2 ودياً عام 2016، وتاريخياً ترجح كفة الشياطين الحمر من خلال 13 فوزاً و6 تعادلات و8 هزائم.

كلاسيكو أنجلوسكسوني

منذ مواجهتهما الشهيرة في نهائي مونديال 1974 تكتسي لقاءات المانشافت الألماني والبرتقالي الهولندي طابع الديربيات المثيرة التي تشغل وسائل الإعلام بخلفية الجيران الذين تزداد الحساسية بمجرد ذكر أحدهما أمام الآخر، مواجهتهما الأولى كانت عام 1910 وجمعتهما 40 مباراة والغلبة للألمان بـ15 فوزاً مقابل 10 للهولنديين و25 تعادلاً، والأهم كان نهائي المونديال الذي انتهى ألمانياً 2/1، وفي نصف نهائي يورو 1988 رد الهولنديون بالنتيجة ذاتها على الأراضي الألمانية، ولا أحد ينسى يوما رد فعل الهولندي كويمان حيال قميص المانشافت ولا ننسى المشادة بين رايكارد وفولر خلال مواجهة الدور الثاني لمونديال 1990 وبعض الحوادث الصغيرة هنا وهناك.. إذاً هي مواجهة جيران أعداء كروياً لكنها مرجحة لتكون كاملة الأركان من حيث المتعة والإثارة والندية على الرغم من تراجع الطواحين في الآونة الأخيرة حيث فشلوا حتى بالتأهل إلى مونديال 2018 وقبلها يورو 2016، ولم يكن المانشافت أفضل حالاً فقد خرج من الدور الأول للمونديال الروسي، وقد شهدت صفوفهما تغييرات كثيرة لكن بالتأكيد اللحاق بأبطال العالم الفرنسيين سيجعل من اللقاء كبيراً وحاسماً لكليهما.

ثأر قريب

هو ما يطلبه منتخب الأسود الثلاثة الإنكليزي من الناري الكرواتي رداً على حرمان الأخير للأول من خوض نهائي مونديال 2018 بعدما هزمه 2/1، ويحاول ساوثغيت ولاعبوه استغلال التراجع الذي أصاب رفاق مودريتش في مطلع دوري الأمم من خلال خسارتهم المذلة من الإسبان صفر/6 لكن على الإنكليز الذين خسروا بدورهم من اللاروخا في لندن 1/2 التحسب من الضغط البدني الهائل الذي تعرض له لاعبوه منذ مطلع الموسم الحالي، وتعتبر المواجهة التاسعة فاصلة للفريقين إذا أرادا مقارعة الإسبان، وكان اللقاءات الثماني التي جمعت الفريقين شهدت تعادلاً وحيداً وفوز الإنكليز 4 مرات أحدها 4/1 في زغرب عام 2008 مقابل 3 مرات للكروات أحدها 3/2 في إنكلترا عام 2007.

المجموعات والترتيب

الفئة الأولى

مج 1: فرنسا (4 نقاط، مباراتان) ألمانيا (نقطة، مباراة واحدة) هولندا (صفر من مباراة).

مج 2: سويسرا (3 نقاط، مباراة) بلجيكا (3 نقاط، مباراة) آيسلندا (صفر من مباراتين).

مج 3: البرتغال (3 نقاط من مباراة) بولندا (نقطة من مباراة) إيطاليا (نقطة من مباراتين).

مج 4: إسبانيا (6 نقاط، مباراتان) إنكلترا وكرواتيا (صفر من مباراة)

الفئة الثانية

مج 1: أوكرانيا (6 نقاط، مباراتان) تشيكيا وسلوفاكيا (صفر من مباراة)

مج 2: روسيا (3 نقاط من مباراة) تركيا (3 نقاط، مباراتان) السويد (صفر من مباراة).

مج 3: البوسنة (6 نقاط، مباراتان) إيرلندا الشمالية والنمسا (صفر من مباراة)

مج 4: الدانمارك (3 نقاط من مباراة) ويلز (3 نقاط، مباراتان) إيرلندا (صفر من مباراة).

الفئة الثالثة

مج 1: اسكتلندا (3 نقاط) ألبانيا (3 نقاط) الكيان الصهيوني (صفر).

مج 2: فنلندا (6 نقاط) المجر واليونان (3 نقاط) أستونيا (صفر).

مج 3: بلغاريا (6 نقاط) النرويج وقبرص (3 نقاط) سلوفينيا (صفر).

مج 4: مونتينيغرو وصربيا (4 نقاط) رومانيا (نقطتان) ليتوانيا (صفر).

الفئة الرابعة

مج 1: جورجيا (6 نقاط) أندورا (نقطتان) لاتفيا وكازاخستان (نقطة).

مج 2: لوكسمبورغ (6 نقاط) بيلاروسيا (4 نقاط) مولدافيا (نقطة) سان مارينو (صفر).

مج 3: كوسوفو (4 نقاط) جزر فارو (3 نقاط) أذربيجان (نقطتان) مالطا (نقطة).

مج 4: مقدونيا (6 نقاط) ليشتنشتاين وأرمينيا (3 نقاط) جبل طارق (صفر),وفيما يلي برنامج المباريات:

– الخميس 11/10: بولندا × البرتغال، روسيا × السويد، مونتينيغرو × صربيا، جزر فارو × أذربيجان، ليتوانيا × رومانيا، الكيان الصهيوني × اسكتلندا، كوسوفو × مالطا (9.45).

– الجمعة 12/10: كرواتيا × إنكلترا، بلجيكا × سويسرا، النمسا × إيرلندا الشمالية، اليونان × المجر، أستونيا × فنلندا، بيلاروسيا × لوكسمبورغ، مولدافيا × سان مارينو (9.45).

– السبت 13/10: سلوفاكيا × تشيكيا (4.00)، النرويج × سلوفينيا، لاتفيا × كازاخستان، جوريجبا × أندورا (7.00)، هولندا × ألمانيا، إيرلندا × الدانمارك، بلغاريا × قبرص، مقدونيا × ليشتنشتاين (9.45).