انتخابات المكاتب التنفيذية ابتداء من الأحد القادم

| محمود الصالح

أصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف قراراً حدد بموجبه موعد انتخاب المكاتب التنفيذية في مجالس المحافظات والمدن والبلدان والبلديات.

حيث يتم إجراء الانتخابات للمكاتب التنفيذية ورئاسة المجالس وأمين السر لمجالس المحافظات ومجالس مدن مراكز المحافظات في يوم الثلاثاء القادم السادس عشر من تشرين الجاري على أن تقوم المجالس بعد أداء اليمين الدستورية بانتخاب رؤساء مجالس المحافظات وأمناء السر والأعضاء المراقبين ، ومن ثم انتخاب المكاتب التنفيذية ، جدير بالذكر أن عدد أعضاء مجالس المحافظات هو 100 عضو ينتخبون من بينهم أعضاء المكاتب التنفيذية.

أما بالنسبة لمجالس المدن الأخرى والبلدان فنص القرار على أن تجري يوم الاثنين القادم الرابع عشر من تشرين الجاري ، حيث يتم انتخاب رؤساء مجالس المدن وأمناء السر والأعضاء المراقبين ، وكذلك المكتب التنفيذي لمجلس كل مدينة وبلدة.

وتجري انتخابات البلديات يوم الأحد القادم في الرابع عشر من الشهر الجاري، حيث سيتم انتخاب رؤساء البلديات وأعضاء المكاتب فيها. وتباشر هذه المجالس أعمالها فور التصديق على نتائج هذه الانتخابات، وإجراء أعمال الاستلام والتسليم بين المكاتب القديمة والجديدة.

جدير بالذكر أن أعداد أعضاء المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات هو 8 أعضاء والمكاتب التنفيذية لمجالس المدن مراكز المحافظات 6 أعضاء المكاتب للبلدان والبلديات 4 ، هذا ويوجد في سورية 157 مجلس مدينة و502 مجلس بلدة و682 مجلس بلدية. ودائماً هناك مناصفة في التمثيل بين العمال والفلاحين وباقي فئات الشعب.