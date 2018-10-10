دراسة مفاضلة مركزية موحدة للتسجيل على الماجستيرات الأكاديمية والتأهيل والتخصص في جامعات القطر … مصادر جامعة دمشق لـ«الوطن»: تخفف على الطلاب وتختصر الوقت والقرار لمجلس التعليم العالي

| فادي بك الشريف

كشفت مصادر في جامعة دمشق لـ«الوطن» عن رفع مقترح بتحديد مفاضلة مركزية في جامعات القطر للتقدم لجميع الماجستيرات الأكاديمية والتأهيل والتخصص في آن معاً وذلك مقارنة مع العام الماضي والذي كانت تقوم فيه كل جامعة بتحديد مفاضلة خاصة بها للدراسات العليا وفق آليات ومعايير محددة من قبلها، ما يتسبب بخلق فترة زمنية طويلة للانتهاء من جميع المفاضلات بشكل تدريجي على مدار شهرين.

وبينت المصادر الجامعية أن المقترح حالياً ضمن اهتمام وزارة التعليم العالي، ولا سيما أن أي مقترح من الجامعات وأية دراسة مرفوعة لا تصبح نافذة إلا بعد موافقة مجلس التعليم العالي أو الاتفاق على هذا الموضوع من المعنيين في الوزارة، متوقعة أن يصدر القرار بهذا الشأن خلال أيام معدودة، على أن تتم متابعة توفير جميع التجهيزات اللوجستية اللازمة للإقدام على هذا القرار، مع تأمين جميع المستلزمات والدراسة التفصيلة الكاملة لتلافي حدوث أي معوقات أو صعوبات بعد إقرار الأمر.

واعتبرت مصادر الجامعة أن المقترح له انعكاس إيجابي على الطلاب ويوفر عليهم عناء السفر للتسجيل إلى المفاضلات في الجامعات الأخرى في حال عدم الاستفادة والقبول «على سبيل المثال» في مفاضلة جامعة دمشق، موضحة أن الأمر ما زال مجرد اقتراح وبحاجة إلى قرار نافذ، مضيفة: إن للمقترح أهمية في زيادة خيارات التسجيل أمام الطلاب مع تحديد عدة رغبات للتسجيل على المفاضلة المركزية، مشيرة إلى أن ذلك يسبب إرهاقاً وأعباء على الجامعات، ولكن يريح الطلاب ويخفف عنهم معاناة التسجيل والتنقل.

ونوهت المصادر بتخصيص مراكز للتسجيل بكل جامعة من جامعات القطر في دمشق وتشرين والبعث وحلب وطرطوس وحماة والفرات، مع تسجيل الرغبات حسب الأهمية، مع اجتياز مختلف الشروط الموضوعة، والتفاضل على أساس المعدل، مشيرة إلى أنه في حال إقرار المقترح فإنه سيكون هناك توحيد للمفاضلات في مفاضلة مركزية، الأمر الذي ينعكس على صعيد تقريب للمفاضلات التي كانت تقام في مختلف الجامعات ليحدد موعدها ضمن توقيت مفاضلة جامعة دمشق التي كانت تجرى كل عام، على أن يتم الإعلان قريباً جداً على المفاضلات والآلية الجديدة المتبعة ليصار إلى تحديد فترة التسجيل والمراكز في الجامعات والأوراق المطلوبة سواء فيما يخص الماجستيرات الأكاديمية والتأهيل والتخصص، لتصدر بعدها شروط القيد في السنة الأولى لدرجات الماجستير في الكليات وإجراءات التقدم إلى ماجستيرات التأهيل والتخصص والتفاضل.

علماً أن جميع طلبات الانتساب إلى مفاضلة الماجستيرات الأكاديمية والتأهيل والتخصص تقدم إلى مراكز المفاضلة المعتمدة المحددة قريباً، ولا سيما أن عدد برامج الماجستيرات الأكاديمية في جامعة دمشق يصل إلى نحو 300 برنامج، كما يوجد أكثر من 50 برنامج تأهيل وتخصص.

في سياق متصل نفى نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون العلمية الدكتور عصام خوري لـ«الوطن» ما يشاع عن تحديد موعد مفاضلة الدراسات العليا لكل الكليات في جامعة دمشق باستثناء الطبية والعمارة والمعلوماتية في 25 الشهر الحالي، مؤكداً أنه لم يصدر قرار بهذا الخصوص، كما لم يحدد بدء التقديم في 25 الشهر من تشرين الأول الحالي في جامعة دمشق ولمدة عشرة أيام.

هذا وتتطلب الماجستيرات الأكاديمية جميعها مادة اللغة الإنكليزية كشرط للتقدم، ولكن في ماجستيرات التأهيل والتخصص فإن بعض البرامج تتطلب لغة وبعضها لا يتطلب كما أن بعض البرامج في التأهيل والتخصص يتطلب إجراء اختبار معياري كبرنامج التنمية الإدارية لأن المتقدمين له من عدد من الكليات في جامعة دمشق، كما أن من يقبل في دمشق يكون قد حجز مقعداً ولا يحق له التقدم إلى المفاضلات الأخرى.