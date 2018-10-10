اقتصاد

وزير الصناعة لـ«الوطن»: أسعار سيارات مناسبة من سيامكو واستيراد 338 سيارة بيجو

الخميس, 11-10-2018

| الوطن

صرّح وزير الصناعة مازن يوسف لـ»الوطن» أنه انطلاقا من حرص الحكومة على أهمية التعاون والتنسيق بين الجانبين السوري والإيراني ضمن مجموعة إيران خودرو الشريك في شركة (سيامكو) للسيارات؛ تعمل الوزارة حالياً على متابعة العمل في الشركة والتي أصبحت حالياً بحالة جاهزية جيدة، كاشفاً عن انطلاقة قريبة لسيارة بالميرا بعلبة سرعة اوتوماتيك وسعة (1600 CC) في الأسواق وبمواصفات فنية عالية الدقة.
ولفت الوزير يوسف إلى أن شركة أداء موترز حلّت محل شركة مجموعة السلطان رسمياً وحصلت على 25 بالمئة كنسبة ملكية إضافة إلى 35 بالمئة حصة الحكومة السورية و30 بالمئة لشركة إيران خوردو، مبيناً أن التعاون مستمر بين الجانبين، حيث تم مؤخراً استيراد نحو 388 سيارة جديدة هي بيجو بسعة (1600 CC) وبعلبة سرعة أوتوماتيك، مؤكداً أن هناك دفعة جديدة سيتم الاتفاق عليها قريباً.
ولفت إلى أن الشركة تعمل حالياً على تطوير خطوط الإنتاج لتصبح قادرة على إنتاج أصناف وأنواع من السيارات السياحية والسيارات الشاحنة والبيك آب، ‏ حيث قامت الوزارة مؤخراً بالموافقة على إضافة خط تجميع جديد للسيارات ضمن الشركة وضمن نفس الطاقة الإنتاجية وهي 10 آلاف سيارة سنويا.
وأشار الوزير إلى أن الشركة تقوم حالياً بإعادة تأهيل صالات خدمات ما بعد البيع ليتسنى لكل مواطن إجراء عمليات الصيانة في تلك الصالات، ولفت إلى أنه تم الاتفاق على تأمين القدرة التنافسية للشركة في السوق للوصول إلى مستوى أفضل، وذلك من خلال تطوير المنتج الحالي، وإنتاج نماذج جديدة تلبي حاجة ورغبة المواطنين وخاصة ما يتعلق منها بأسعار تنافسية، وإن ما تخطط له الشركة هو التنوع في إنتاج السيارات وزيادة إنتاجها وصولاً إلى أن الوزارة تطمح للوصول إلى تصنيع مكونات كاملة للسيارات لتوطين صناعة السيارات.
وحول الأسعار بين أنه لا يمكن حالياً إعلان سعر السيارات الجديدة، حتى يتم انجاز ودراسة كافة التكاليف، لكنه وعد بأن تكون الأسعار مقبولة ومناسبة وتلبي حاجة المواطنين، وبأفضل المواصفات المطابقة للمقاييس في الأمان والقوة والمتطلبات الفنية الأخرى.
وأوضح يوسف أن شركة سيامكو تبحث حالياً عن آلية جديدة يتم دراستها مع الشركة كما أنه سيكون هناك تعاون جديد مع الجانب الإيراني من السيارات تتم مناقشتها وهناك شركة جاد أيضاً تم حالياً تطبيق مكونات 42 سيارة كدفعة أولية وانطلاقتها ستكون قريبا من نفس شركة سيامكو، معتبرا أن خطوات التعاون بين البلدين القادمة كثيرة وعديدة ويتم حالياً التباحث مع شركة سيفكو حيث تم تبادل الزيارات بين الجابين لإقامة تعاون مشترك والفكرة مطروحة وهي قيد الدراسة.

مقالات ذات صلة

Photo of دوريات مشتركة بين الداخلية والتموين لضبط الأسواق ومحاربة الاحتكار والامتناع عن البيع … الحكومة تؤكد: سورية خالية تماماً من فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية ما هي إلا وقاية … 19 فريق طوارئ للترصد الوبائي في المحافظات والتوسع في مراكز الحجر الصحي ومتابعتها

دوريات مشتركة بين الداخلية والتموين لضبط الأسواق ومحاربة الاحتكار والامتناع عن البيع … الحكومة تؤكد: سورية خالية تماماً من فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية ما هي إلا وقاية … 19 فريق طوارئ للترصد الوبائي في المحافظات والتوسع في مراكز الحجر الصحي ومتابعتها

الإثنين, 23-03-2020
Photo of الحكومة خصصت 100 مليار ليرة لمواجهة كورونا … موصللي: الإعفاءات الضريبية غير كافية ومطلوب زيادة الدعم للمواد التموينية … سيروب: تمويل خطة التصدي لكورونا ممكن من الاحتياطات الاستثمارية في الموازنة البالغة 740 مليار ليرة

الحكومة خصصت 100 مليار ليرة لمواجهة كورونا … موصللي: الإعفاءات الضريبية غير كافية ومطلوب زيادة الدعم للمواد التموينية … سيروب: تمويل خطة التصدي لكورونا ممكن من الاحتياطات الاستثمارية في الموازنة البالغة 740 مليار ليرة

الإثنين, 23-03-2020
Photo of مصرفيون: إجراءات مؤقتة … المصارف تتوقف عن منح القروض وتستمر بعمليات السحب والإيداع والتحويل والتحصيل

مصرفيون: إجراءات مؤقتة … المصارف تتوقف عن منح القروض وتستمر بعمليات السحب والإيداع والتحويل والتحصيل

الإثنين, 23-03-2020
Photo of زحمة الصرافات تهدد خطة التصدي لكورونا … مدير «العقاري»: تعقيم يومي للصالات وللصرافات عند كل تغذية … مدير «التجاري»: تنظيم حركة الدخول والخروج بما يحقق السلامة

زحمة الصرافات تهدد خطة التصدي لكورونا … مدير «العقاري»: تعقيم يومي للصالات وللصرافات عند كل تغذية … مدير «التجاري»: تنظيم حركة الدخول والخروج بما يحقق السلامة

الإثنين, 23-03-2020
جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2020
Powered By : Siraj Web Solutions
زر الذهاب إلى الأعلى
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock