عربي ودولي

الصين تتزود بغاز عربي بدل الأميركي

الخميس, 11-10-2018

بدأت الصين تقليص حجم وارداتها من غاز البترول المسال من الولايات المتحدة وتحاول الاستعاضة عنها بواردات من دول عربية في ظل النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.
واشترت الصين نحو 3.6 ملايين طن من غاز البترول المسال الأميركي في 2017، ما يجعل الولايات المتحدة ثاني أكبر مورد للوقود المستخدم في البتروكيماويات وكذلك الطبخ والنقل والتدفئة.
لكن الواردات من الولايات المتحدة انخفضت بشكل كبير على مدى 2018، قبل أن تتوقف تماماً في أواخر آب، حين فرضت الصين رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25 بالمئة على ما يزيد على 300 سلعة أميركية من بينها غاز البترول المسال، رداً على رسوم فرضتها الولايات المتحدة على سلع صينية.
وقال الخبير في شركة الاستشارات «آي إتش إس ماركت» خه يان يو: إن تقديرات الشركة تشير إلى انخفاض الواردات من الولايات المتحدة إلى مليون طن تقريباً خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2018، من نحو 2.1 مليون طن في الفترة ذاتها من العام الماضي. وشكلت الولايات المتحدة العام الماضي نحو 20 بالمئة من إجمالي واردات الصين من غاز البترول المسال، التي تبلغ حالياً نحو مليار دولار شهرياً وفقاً لتقديرات لـ«رويترز».
ويقول محللون: إن قطر والإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت تسد إلى حد كبير الفجوة التي خلفتها الواردات الأميركية.

وكالات

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