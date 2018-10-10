سورية تطالب بإطلاق سراح المقت فوراً

| وكالات

أدانت دمشق حكم سلطات الاحتلال الإسرائيلي الجائر بحق الأسير صدقي المقت، وأكدت أنه جاء بعد فضحه تورط الاحتلال الإسرائيلي بتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية المسلحة في سورية، وطالبت بإطلاق سراحه فوراً.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين وجهتهما إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن: إن سورية تعبر عن بالغ إدانتها وتنديدها بالحكم الجائر الصادر عن المحاكم العنصرية الإسرائيلية وتعتبره باطلاً وغير قانوني، لكونه صادراً عن سلطة احتلال بحق مواطن مدني سوري يعيش تحت حكم احتلال أجنبي، ويشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن 497 الذي يمنع «إسرائيل» من اتخاذ إجراءات عقابية بحق السوريين في الجولان السوري المحتل.