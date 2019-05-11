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هرّة شرسة تنقض على رجل

| وكالات

الأحد, 12-05-2019

انتشر مقطع فيديو يكشف حادثة غريبة لقطة جن جنونها وهجمت على رجل وأمسكت به لعدة دقائق، على الرغم من محاولات الرجل والمارة في الشارع إبعاد القطة الشرسة عنه.
وعلى إثر الحادث قام فريق الإسعاف بنقل الرجل إلى المستشفى، حيث أصيب بجروح عديدة في ساقيه وذراعيه، ناجمة عن عضات القطة وخدشات أظافرها الحادة، إضافة إلى رضوض ألحقها به صديقه في محاولة فصل القطة عنه بكرسي كان في متناول يده.
وانتشر المقطع سريعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على حين تنوعت ردود أفعال المشاهدين بين ناقدة لتصرف صديقه الذي استخدم الكرسي، ومندهشة من قوة القطة وإصرارها على الإمساك بالرجل.

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