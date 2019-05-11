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دب يسرق الحلوى

| وكالات

الأحد, 12-05-2019

انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي فيديو طريف جداً لدب صغير يأكل من الطعام المتبقي بالقرب من القبور غير آبه لزوار المقبرة.
وصور شهود عيان أثناء زيارتهم المقبرة في مدينة ساتكا بمنطقة تشيليابينسك الروسية الدب الصغير وهو يتذوق الطعام المتبقي على القبور.
وتظهر مقاطع الفيديو، الدب وهو يتناول الأطعمة المختلفة والحلويات أمام الجميع دون أي حرج أو خوف. كما يظهر تنقله من مكان لآخر سعياً للحصول على شيء ألذ وأطيب.
يذكر أنه جرت العادة لدى زيارة القبور في روسيا في المناسبات الاجتماعية والدينية أن يجلب الزائرون معهم بعضاً من الطعام والشراب لتذكر الأموات، ويتركون ما تبقى منه ليستفيد منه المحتاجون ويترحمون على الموتى.

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