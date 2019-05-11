الشرطة الألمانية تخالف حمامة

خطفت حمامة انتباه جهاز رادار، بعدما تجاوزها السرعة المسموح بها في منطقة سكنية بولاية شمال الراين- وستفاليا الألمانية، لا يسمح فيها بسير المركبات على سرعات عالية.

ووفقاً ذكرت صحيفة «​ديلي ميل​» البريطانية، فإن الرادار التقط الطائر في حي منخفض السرعة بمدينة بوخولت الألمانية، وذلك بعدما تجاوز حدود السرعة المسموح بها.

ووفقاً لسلطات المدينة، فإن الحمامة كانت تطير بسرعة 45 كيلومتراً في الساعة (28 ميلاً في الساعة)، في شارع يُسمح فيه فقط بـ30 كيلومتراً في الساعة (18.6 ميل في الساعة).

وأوضحت «ديلي ميل» أن المخالفة جرى تسجيلها في شباط الماضي، لكن سلطات المدينة لم تنشر صورة الحمامة المسرعة على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ إلا مؤخراً.

ولفتت ​الشرطة​ في تعليق على الصورة، إلى أن الحمامة لم تعر اهتماماً للقوانين الألمانية، مشيرة إلى أنها ستواجه غرامة مقدارها 25 يورو.

يشار إلى أن هذه ليست أول حمامة تلتقطها ​رادارات السرعة​، حيث وقع نفس الأمر العام الماضي في كانتون برن في ​سويسرا​، بعدما تجاوزت بطة السرعة المسموح بها في المنطقة.

وكانت البطة تحلق بسرعة 52 كيلومتراً في الساعة في منطقة لا يسمح فيها بتجاوز سرعة 30 كيلومتراً في الساعة أيضاً.