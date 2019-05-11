الصفحة الأخيرة

منع بيكهام من القيادة لمدة 6 أشهر

| وكالات

الأحد, 12-05-2019

في تطور تأديبي قضائي منعت السلطات البريطانية نجم كرة القدم السابق ​ديفيد بيكهام​ من قيادة السيارة لمدة 6 أشهر، كما أجبرته على دفع غرامة مالية وصلت إلى 975.88 دولاراً أميركياً بسبب استخدام بيكهام للهاتف أثناء قيادته للسيارة في شهر تشرين الثاني من العام الماضي 2018.
وفي التفاصيل فقد مثل بيكهام أمام محكمة منطقة بروملي في لندن وتم الحكم عليه بما سبق، بالإضافة إلى ذلك فقد حكمت القاضية كاثرين مور بوضع 6 نقاط على رخصة قيادة بيكهام، الذي دفع أيضاً مبلغ 130 دولاراً، تكاليف قضائية أخرى.

مقالات ذات صلة

الثلاثاء, 14-05-2019

مايسي ويليامز: عانيت كثيراً بسبب كرهي لنفسي

الثلاثاء, 14-05-2019

مايا دياب: «خسرنا بعض»

الثلاثاء, 14-05-2019

سر اختفاء المياه على كوكب المريخ

الثلاثاء, 14-05-2019

إعلان مسابقة الإمام الخميني للإبداع الأدبي والفني

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock