منع بيكهام من القيادة لمدة 6 أشهر

في تطور تأديبي قضائي منعت السلطات البريطانية نجم كرة القدم السابق ​ديفيد بيكهام​ من قيادة السيارة لمدة 6 أشهر، كما أجبرته على دفع غرامة مالية وصلت إلى 975.88 دولاراً أميركياً بسبب استخدام بيكهام للهاتف أثناء قيادته للسيارة في شهر تشرين الثاني من العام الماضي 2018.

وفي التفاصيل فقد مثل بيكهام أمام محكمة منطقة بروملي في لندن وتم الحكم عليه بما سبق، بالإضافة إلى ذلك فقد حكمت القاضية كاثرين مور بوضع 6 نقاط على رخصة قيادة بيكهام، الذي دفع أيضاً مبلغ 130 دولاراً، تكاليف قضائية أخرى.