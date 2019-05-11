شبابنا في مجموعة متوازنة بالتصفيات الآسيوية

سحبت (الخميس) في العاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 19 سنة لكرة القدم، وجاءت القرعة متوازنة على العموم حل بها شبابنا في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات طاجكستان لبنان وجزر المالديف.

وتقام مباريات التصفيات في طاجكستان وفق البرنامج الآتي:

6/11/2019: سورية * لبنان – طاجكستان * جزر المالديف، 8/11/2019: سورية * جزر المالديف – طاجكستان * لبنان، 10/11/2019: لبنان * جزر المالديف – سورية * طاجكستان.

وينص نظام التصفيات على تأهل أبطال المجموعات الـ11 إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني، مع الإشارة إلى أن البلد المضيف للنهائيات (الذي سيتم تحديده قبل انطلاق التصفيات) سيشارك في التصفيات وفي حال كان من ضمن المنتخبات التي احتلت المركز الأول فإن عدد المنتخبات (أفضل الثواني المتأهلة) سيرتفع إلى خمسة.

معسكرات واستعداد

أنهى منتخبنا الشاب مساء الأربعاء مرحلة التجمع الأول الذي انطلق في الثاني من أيار الحالي، وعاود منتخب الشباب معسكره يوم السبت الماضي في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق، وتم اختصار العدد إلى (36) لاعباً هم الأفضل نسبياً وفق رؤية الكادر الفني الذي جرب عدداً كبيراً من اللاعبين الذين تم ترشيحهم من جميع الأندية والدعوة الجديدة شملت كلاً من اللاعبين: يحيى الكرك – ماهر دياب – أحمد داوود – وسيم أيوب – عمر محمد – عبد القادر شيخ موس – ياسين أبو كرش – أحمد عمارة – يامن مطلق – عبد المجيد الشربجي- محمد معتوق- حاتم النابلسي (دمشق) هيثم اللوز- عبد القادر شعبان- هاشم رحال -محمد الأسود (حمص) مصطفى السفراني – قتيبة دباغ – عبد الله التتان (حماة) محمد مشهداني – فضل غليص – مهند شمطة – يوسف عساف – أمجد فياض – إبراهيم جمرك – محمد ريحانية – (حلب) أحمد حاتم – فضل فضة – محمد العبو – علي زينة – مثنى عرقاوي – عمر نعنوع – أحمد عجور (اللاذقية) بشار سالم – يزن حمود – خليل قادو (الحسكة).

ويتألف الكادر الفني والإداري لمنتخب الشباب من: جورج خوري (مديراً للمنتخب) سامر بستنلي (مدرباً) خالد السهو (إدارياً) ياسر لفاح (مساعداً للمدرب) معن الراشد (مساعداً للمدرب) محمد رزق (مدرباً لحراس مرمى) ربيع حمامة (منسقاً إعلامياً) خالد الشيخ (معالجاً فيزيائياً) خالد جمال (مسؤولاً عن التجهيزات).