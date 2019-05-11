أحداث شغب في دوري السلة ورئيس الاتحاد يؤكد

من جديد تطل أحداث الشغب برأسها على مباريات دوري السلة، وهذه المرة من حلب الشهباء حيث مباراة الاتحاد وضيفه الوحدة، فقد تبادل جمهور الفريقين الشتائم وأمطروا بعضهما بوابل من الكلمات البذيئة والمعيبة، وكل ذلك جرى أمام مرأى وأعين القيادة الرياضية التي حضرت المباراة، ومع ذلك لم يتمكن أحد من وضع حد لهذه التصرفات الصبيانية التي لا تمت للأخلاق الرياضية بصلة، ومن دون أن يكون هناك أي حلول ناجعة لهذه الظاهرة السلبية التي باتت تؤرق وتعكر أجواءنا الرياضية، وإن كانت العقوبات المالية التي يشهرها اتحاد السلة مع كل حالة شغب لم تجد نفعاً، فالأفضل البحث عن حلول أخرى في مكان ما، عسى ولعل أن نتخلص من هذه الشوائب التي تتسبب في اشتعال فتيل الشغب الذي لا يحمد عقباه، والذي قد يتطور في حال لم تكن هناك حلول حقيقية.

شغب

يحق لجمهور نادي الاتحاد أن يفرح بنتائج فريق رجال السلة وفوزه على فريق الوحدة في المباراة التي جرت ضمن المرحلة الثالثة من مرحلة إياب الدوري، ومن حق الجمهور أن يعبر عن أفراحه وابتهاجه بهذا الفوز، ولكن بطرق وأساليب تنم عن عراقة هذا النادي ووفاء جمهوره وصدق انتمائه، لكن ما حدث وما يدعو للأسف أن جزءا من هذا الجمهور، وقبل المباراة وأثناء سير مجرياتها خرج عن الآداب والأخلاق الرياضية، وأمطر لاعبي الوحدة بشتائم خادشة للحياء نخجل من ذكرها على صفحات جرائدنا الوطنية، بالمقابل جمهور الوحدة القليل لم يقصر أيضاً في إطلاق شتائم غير أخلاقية، وبذلك أساء جمهورا الفريقين وأعطيا انطباعاً سلبياً عن جمهورنا الرياضي عموماً.

ما حصل لا يمكن أن يستقيم مع معاني التشجيع الرياضي النظيف، لذلك لابد من الابتعاد عن التعصب الزائد والحساسية المفرطة، والتحلي بالأخلاقيات العالية التي هي الوجه الناصع والمشرق للتنافس الرياضي الشريف، ولأن كل إناء بما فيه ينضح فإن هذه الفئة المندسة لا تعبر إلا عن نفسها، وليست هي جمهوري الاتحاد والوحدة.

غياب

ليست هي المرة الأولى التي تطفو هذه الأحداث في لقاءات الناديين في أي لقاء رياضي، ويبدو أن الحساسية وصلت لأوجها بينهما، وعلى إدارتي الناديين ورابطة المشجعين العمل على احتواء هذه الثلة، وإبعادها ونبذها عن الناديين حتى لا تتكرر الإساءة، ولا تتسبب بهبوط أسهم الناديين وتدني مستوى سمعتهما.

شغب وحلول

من جديد يفرض الشغب نفسه ضيفاً ثقيلاً على صالات السلة ومرة أخرى سنرى العصا الاتحادية حاضرة وجاهزة بحق جمهور ناديي الاتحاد والوحدة، لما قاما به من تصرفات تتنافى مع مبادئنا وأخلاقنا الرياضية، وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها جمهورا الناديين بذلك، غير أن الحلول المجتزأة التي يصدرها اتحاد السلة لم تجد نفعاً في اجتثاث هذه الثلة من الجمهورين، وكان حرياً باتحاد السلة أن يجري ثمة تعديلات على اللائحة الانضباطية والتأديبية منذ بداية الموسم الحالي، وتحديداً البند المتعلق بالغرامات المالية التي زادت الأمور تفاقماً أكثر دون أن يكون هناك أي حلول جديدة لتهدئة الأمور بين الناديين، وأن يستبدلها بعقوبات أكثر صرامة وشدة، وأن يقوم بالتلويح بإمكانية نقل مباريات الفريقين، ومع التهديد بإمكانية شطب نقاطهما في حال تكررت هذه التصرفات، لأن حالة الفقر والعوز التي تعاني منها أنديتنا سيجعلها تلهث وراء ترطيب الأجواء، وتوجيه الشعارات للروابط الجماهيرية كي تسير هتافاتها ضمن الأنظمة والأخلاقيات المتعارف عليها، خوفاً من اللعب خارج المحافظة الذي سيضع هذه الأندية تحت وطأة الأعباء المالية الكبيرة.

خلاصة

الروح والأخلاق الرياضية فوق اعتبارات الفوز والخسارة، والمنافسة الشريفة تتطلب أن نضعهما في المقام الأول، وما دامت الإجراءات والقرارات قاصرة عن معالجة الشــغب من جذوره، فلابد أن تكـــون وقايــة من التكــرار وحائــلاً دون العــودة إلى ســيناريوهات الشغب الممزوجة والمرفوضة، مع الأخذ بالحسبان متابعة مشــوار البحث عن الحلول الجذرية والناجعــة لظاهــرة غريبــة وداء آخذ في الانتشار والاستشراء.

مقترح وتصويت

«الوطن» اتصلت برئيس اتحاد السلة جلال نقرش مستفسرة منه عن إمكانية تعديل اللائحة الانضباطية في مؤتمر اللعبة القادم حيث أكد النقرش، أن الاتحاد سيسعى في مؤتمره السنوي المقبل إلى اقتراح قرار شطب النقاط إضافة إلى الغرامات المالية.

وتابع يقول: في حال تم التصويت على هذا القرار من جميع الأندية فإنه سيتم اعتماده في الموسم القادم، مع العلم أننا كاتحاد لا نرغب في خسارة أي ناد لجهوده عبر شطب النقاط، لكن التصرفات التي تحصل لابد من حلول جذرية لاجتثاثها بشكل نهائي من ملاعبنا وصالاتنا.