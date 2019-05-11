الشرطة يهزم الحرفيين بخماسية

فوز كبير حققه الشرطة على مستضيفه الحرفيين بلغ خمسة أهداف مقابل لا شيء في مواجهة كانت حصة تدريبية كتشبيه حقيقي لما شهدته المواجهة من فرص بالجملة والمفرق للشرطة الذي لعب على المرتاح متلاعبا بفريق الحرفيين كيفما شاء، المباراة جاءت من طرف واحد وجسد خلالها الشرطة هيمنته على الملعب بالطول والعرض وتفنن في التهديف وتبديد فرص لا تعد ولا تحصى أمام خصم متهالك خائر القوى لم يستطع المقاومة وسلم الراية وترك الملعب لخصمه ليفعل به ما يشاء وهو ما أفرز خمسة أهداف على مدار الشوطين وثلاث نقاط سهلة نالها الشرطة من الحرفيين دون أي عناء.

لم يكن هناك أي جس نبض واختبار أو حتى مقاومة بل دخل الشرطة المباراة بنفس هجومي واضح وبكّر في التهديد عبر تسديدة من محمد شريف ولم تتوقف محاولات الضيف الذي أراد ضرب خصمه على عجل وهز شباكه، لكن استغرق ذلك حتى منتصف الشوط تقريباً حين اخترق الملط منطقة الجزاء ليقابله مهدي الحاج بعرقلة فكانت الجزاء التي نفذها الكواية بنجاح، مسلسل الفرص المهدرة واصل خطاه بكرة للبصيص وتدخل القائم ليمنع هدفاً ثانياً للكواية وجاء دور حارس الحرفيين كامل تفتنازي لينقذ أخطر الفرص ويمنع هدفاً لمحمد شريف فيما فوت الدبل فرصة محققة للحرفيين حين واجه الحارس لكنه أخفق بها.

الشرطة واصل زحفه بالشوط الثاني نحو مرمى الحرفيين مع فقدان المقاومة وسهولة الوصل للشباك وبهجمة منظمة قادها السردار لعبها للملط الذي لم يجد أي صعوبة في طبع القبلة الثانية على خد الحرفيين ليبدد له الدبل فرصة تقليص الفارق من جديد وهو بالقرب من المرمى لكن الشرعبي وسع الفارق مستفيداً من تمريرة الكواية وحرمه القائم من هدف رابع في ظل سيرك شرطاوي أقامه على أعتاب مرمى الحرفيين، ونجح الشرعبي من جديد بزيارة شباك الحرفيين حين استغل الخطأ الذي ارتكبه الحارس تفتنازي فتهادت الكرة أمامه وأعادها للمرمى ليختتم الملط المهرجان بهدف خامس من تسديدة لم يستطع التفتنازي إيقافها.