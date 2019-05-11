50 ولادة يومياً في مشفى التوليد.. الولادات القيصرية أكثر من الطبيعية

افتتح وزير التعليم العالي بسام إبراهيم أمس أقساماً جديدة في مشفى التوليد الجامعي بدمشق تضمنت جناح العناية المشددة، وجناح النسائية الخاص، إضافة إلى المكتبة المركزية التي تلبي احتياجات طلاب الدراسات العليا وقاعة الاجتماعات، وعدة أجهزة تنعكس إيجاباً على واقع المشفى وتطور من أدائه والخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد وزير التعليم على ضرورة الاهتمام بالمواطن والمرضى ومساعدتهم، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم على مدار الساعة، لافتا إلى ضرورة المحافظة على الأجهزة وحمايتها ومتابعة صيانتها، وتسليط الضوء على نقاط الخلل.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين مدير عام مشفى التوليد الدكتور بشار الكردي أن التجهيزات الجديدة تضمنت 4 سويتات و4 غرف ممتازة إضافة إلى 9 أسرة للعناية المشددة، ومكتبة مركزية مؤمنة بـ21 جهاز كمبيوتر من أحدث الأنواع ومزودة بالانترنت لتقدم أرشيفاً كاملاً لطلاب الدراسات العليا على صعيد تعزيز البحث العلمي، ناهيك عن وجود قاعدة اجتماعات مؤمنة بـ36 جهازاً محمولاً، كما تم افتتاح قسم للعمليات والولادات في الطابق الثالث وآخر للغرف الممتازة والسويتات.

كما تم افتتاح غرف عمليات متطورة مؤمنة بأجهزة تخدير نوعية، كاشفاً أن القيمة الإجمالية للتجهيزات المفتتحة تصل إلى 600 مليون ليرة تم رصدها وصرفها على مراحل خلال الـ3 سنوات الماضية وذلك للخروج بنتائج مهمة ومرضية تنعكس على الخدمات المقدمة من مشفى التوليد ضمن اهتمام ودعم من وزارة التعليم العالي وجامعة دمشق للارتقاء بواقع العمل وتقديم أفضل الخدمات.

ولفت الكردي إلى أن المشفى تستقبل 50 حالة ولادة يومياً، منها 20 إلى 25 ولادة قيصرية، كما تجري من 10 إلى 15 عملية صغيرة وكبيرة، ويوجد 314 سريراً موزعاً على مجموعة من الشعب الطبية والعيادات الخارجية وعددها سبع.

علما أن عدد المريضات المقبولات خلال الربع الأول من العام بلغ 4681، وعدد الولادات الطبيعية 1460، وعدد الولادات القيصرية 1950، وعدد العمليات الجراحية النسائية (الصغرى والكبرى)، 2481، ويصل عدد العمليات النسائية التنظيرية (بطن، باطن رحم) إلى82 عملية، كما يقدر عدد الصور الشعاعية بـ1742 صورة، وعدد التحاليل المخبرية المتعددة التخصصية 72262، وعدد مريضات العيادات الخارجية التخصصية 4578 مريضة، وعدد مريضات عيادة الإسعاف 8349 مريضة.