ضياع حق 98 مدرساً ومدرسة من السويداء في التعيين

خسر 98 مدرساً ومدرسة من أبناء محافظة السويداء حق التعيين لدى مديرية التربية بصفة دائمة في محافظة درعا الذي جاء بناء على نتائج المسابقة المعلن عنها بقرار وزارة التربية رقم 749/934 تاريخ 7/3/2017 وبناء على قرار وزير التربية الصادر بتاريخ 10/12/2018 المتضمن تعيين الناجحين بالمسابقة.

وأكد المتسابقون بشكواهم لـ«الوطن» أنهم قاموا بتقديم الأوراق الثبوتية اللازمة للتعيين إلى مديرية التربية في السويداء لإحالتها إلى مديرية التربية في درعا ليصار إلى استصدار قرارات التعيين أصولاً، حيث جرى إرسالها إلى مديرية تربية درعا بتاريخ 14/1/2019 وذلك ضمن المهلة القانونية إلا أن مديرية التربية في درعا لم تستكمل إجراءات التعيين أصولاً ضمن المهلة القانونية ما حال دون إمكانية تأشير قرارات التعيين من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية لصدورها قبل انتهاء المدة القانونية ما أدى إلى ضياع حقهم في التعيين، ويؤكد ما جاء في شكواهم كتاب محافظ السويداء عامر العشي إلى وزارة التربية رقم 2449 تاريخ 30/4/2019 والذي أشار إلى ضرورة الاطلاع والتوسط لدى رئاسة مجلس الوزراء لإعادة النظر بإجراءات التعيين أصولاً.

بدوره أكد مدير التربية في السويداء بسام محمود توجيه كتاب إلى مديرية التربية في درعا بجميع المقبولين بالتعيين مع أضابيرهم كاملة بعد توقيعها من محافظ السويداء بتاريخ 14/1/2019 حيث جرى استلامها بديوان مدرية تربية درعا بتاريخ 17/1/2019، مضيفاً: كان من المفترض تأشيرها قبل تاريخ 24/1/2019 وإصدار قرارات التعيين لافتا إلى أن القضية الآن بين وزارة التربية والجهاز المركزي للرقابة المالية.