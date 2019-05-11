البرشا لرد الاعتبار أمام خيتافي وصدام بين الروخي بلانكوس في مدريد … قمة الأولمبيكو تحدد مصير الجيلاروسي

حسمت أمور اللقب في كل من إسبانيا وإيطاليا ولم يتبق من المنافسة سوى بعض البطاقات المؤهلة إلى البطولتين الأوروبيتين وكذلك مقعد يؤدي إلى الدرجة الثانية، وإذا كان المقعد الرابع المؤهل إلى دوري الأبطال هو ما يتصارع عليه ثلاثة أندية في الليغا فإن الأمور تبدو أكثر تعقيداً بالسييراA فما زال المركز الثالث غير مضمون لإنتر وعليه فإن الصراع على مقعدي الشامبيونز قائماً بين 6 أندية نظرياً.

وتقام اليوم مباريات الجولة قبل الأخيرة من الليغا فيلتقي البرشا البطل مع خيتافي الطامح لإنهاء الموسم بالمركز الرابع ويشهد ملعب ميتروبوليتانو قمة بألوان الروخي بلانكوس بين الأتلتي وإشبيلية وهدف الأول ضمان الوصافة على حين الثاني مازال يطمع بالعودة إلى دوري الأبطال، ولا تزال سبعة أندية مهددة على الورق بمرافقة رايو وهويسكا إلى الدرجة الثانية وبينها جيرونا وليفانتي اللذان يتقابلان في مباراة النقاط المضاعفة.

وفي إيطاليا سيكون روما على المحك عندما يستضيف يوفنتوس في قمة الجولة 36 على أرض الأولمبيكو ويسعى الجيلاروسي إلى الفوز الذي يبقيه منافساً شرساً على بطاقة دوري الأبطال، على الضفة المقابلة يحاول تورينو تعزيز حظوظه بالبطاقة ذاتها عندما يستقبل ساسولو عاشر الترتيب الذي يلعب تأدية للواجب، ولن يجد إنتر صعوبة تذكر غداً لاستعادة مركزه الثالث على حساب ضيفه كييفو فيرونا الهابط، يحل إيمبولي ضيفاً على سامبدوريا في محاولته لتفادي الهبوط على حين أقرب منافسيه أودينيزي سيلعب بأرض فرزينوني.

قمة أولمبيكو

لم يحقق روما لقب الدوري الإيطالي منذ مطلع الألفية الثالثة إلا أنه لعب دور المنافس على اللقب مع ثلاثة عملاقة هم من توجوا خلال هذه الفترة وكان أحد أركان القمة في الكالتشيو ومازال مع ملاحظة اهتزازه هذا الموسم فتراجع عن مربع الكبار حتى إنه لم يصل إلى المركز الرابع فتراوح ترتيبه بين الخامس والرابع عشر، لكن كل ذلك لم يعد مهماً ويتبقى أمر بطاقة دوري الأبطال هو الشغل الشاغل للمدرب رانييري ولاعبيه وهم الذين كانوا على أبواب نهائي 2018، وخلال ثلاثة عقود أخيرة أضحى روما لاعباً رئيساً في كرة القدم الإيطالية ولذلك أصبحت بعض مواجهاته مع الكبار من الكلاسيكيات المنتظرة ليس في بلاد الكالشيو فحسب بل في العالم أجمع، ومنها مواجهته مع اليوفي التي باتت إحدى قمم السييراA بغض النظر عنه موقع الفريقين أو ترتيبهما.

اليوم يلتقى الفريقان في مباراة لن تؤثر على تتويج اليوفي أو حتى على أفضليته في المواجهات المباشرة مع فريق العاصمة الذي يدخلها بكل ما أوتي من قوة للإبقاء على حظوظه بالمقعد القاري، ولم يخسر روما في ست جولات أخيرة إلا أنه تعادل في نصفها فأنهى الجولة 35 بالمركز الخامس بفارق 3 نقاط وراء أتلانتا وفارق الأهداف أمام ميلان وكلاهما لعب بالأمس، على حين تعادل اليوفي في الجولتين الأخيرتين بعد ضمانه اللقب وبات يلعب للسمعة وعليه فإنه يبحث عن فوز على الجيلاروسي في الأولمبيكو منذ خمس سنوات بالمقابل لم يسجل لاعبو روما في آخر ثلاث مواجهات.

تاريخياً يتفوق اليوفي بواقع 81 فوزاً و49 تعادلاً و39 هزيمة على صعيد الدوري، يتفوق أليغري في مواجهاته مع روما بواقع 7 انتصارات ومثلها تعادلات مقابل 5 هزائم على حين لم يسجل رانييري أكثر من فوزين على اليوفي تاريخياً مقابل 12 هزيمة و4 تعادلات، ذهاباً فاز اليوفي بهدف.

وإذا كان اليوفي يخوض مباراة هامشية فإن جاره تورينو يستقبل ساسولو بهدف الفوز الذي يبقي على آماله الضئيلة على حصول على مقعد الشامبيونز ويحتل الأحمر التوريني الذي لم يخسر في 7 جولات فائتة المركز السابع بفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الرابع ونقطتين عن صاحبي المركز الخامس قبل مباريات الأمس، وبالمقابل فإن ساسولو لم يخسر في 6 مباريات فضمن البقاء بالأضواء موسماً جديداً، وكان الفريقان تعادلا في آخر مواجهتين على أرض ساسولو بنتيجة 1/1، وكان تورينو فاز مرتين قبلهما بأرضه وسبق لساسولو الفوز مرتين خلال 11 مواجهة جمعتهما بالسييراA كانتا في أولمبيكو تورينو.

نار وإحباط

في الليغا يخوض برشلونة البطل مباراة قمة مع خيتافي رابع الترتيب في توقيت سيئ عقب الخروج المذل من نصف نهائي دوري الأبطال، فيحاول فالفيردي ولاعبوه تعويض جماهير نيوكامب بفوز معنوي يعيد الهيبة المفقودة قبل نهائي الكأس لاسيما أنه الظهور الأخير في ملعبهم هذا الموسم، على حين يدخل أزرق العاصمة اللقاء بهدف فوز أول في نيوكامب بغية الحفاظ على موقعه الذي يؤهله إلى مشاركة أولى بدوري الأبطال، ويتقدم خيتافي على إشبيلية وفالنسيا بفارق ثلاث نقاط وتصب نتيجة المواجهات المباشرة بمصلحته أمام الأول إلا أن الخفافيش يتفوقون بهذه الناحية وعليه فإن إنهاء الفريقين متعادلين بالنقاط سيمنح المقعد لفالنسيا.

ولم يخسر برشلونة أمام خيتافي سوى مرتين في 27 مواجهة جمعتهما منذ صعود الأخير إلى الليغا 2004 وثانيهما حدث عام 2011، علماً أن خيتافي كان آخر فريق يخرج من نيوكامب بشباك نظيفة ونجح لاعبو الكاتالوني بعدها بالتسجيل خلال 26 مباراة هناك، ذهاباً فاز البرشا 2/1، قد خسر مرة واحدة بأرضه هذا الموسم مقابل 14 فوزاً و3 تعادلات.

روخي وبلانكوس

وإذا كان خيتافي يملك أفضلية نظرية حالياً فإن لدى إشبيلية فرصة ضئيلة للوصول إلى الهدف ذاته وتتشابه أحواله مع خيتافي عندما يحل ضيفاً على الأتلتي الذي ليس لديه أي حافز في لقاء يتكلم باللونين الأحمر والأبيض وأحد أكثر المواجهات إثارة بين الأندية الطامحة في إسبانيا، وبدأ كبير الأندلس الموسم على أحسن حال حتى إنه الوحيد عدا البرشا الذي احتل الصدارة لأكثر من مرة قبل أن يتخلى عنها مكرهاً بداية من الجولة 13 ولم يكتف بذلك فخرج من المربع منذ الجولة 25 ليبدأ رحلة قاسية للعودة إليه، وهاهو يحل ضيفاً على روخي بلانكوس العاصمة الذي لم يخسر سوى مرة واحدة على أرضه هذا الموسم، ويحتاج روخي بلانكوس الأندلس إلى الفوز أولاً للمرة الأولى في أرض الأتلتي منذ 11 عاماً وانتظار نتائج الآخرين، علماً أنه تعادل ذهاباً بهدف لمثله، ويتقدم الأتلتي تاريخياً على إشبيلية بواقع 58 فوزاً مقابل 43 و48 تعادلاً، يذكر أن إشبيلية الذي حصد 19 نقطة فقط خارج أرضه فاز على مضيفه بمدريد في ربع نهائي الكأس الموسم الماضي.

نفس جديد

هو ما يحتاجه فالنسيا في مباراتيه الأخيرتين في محاولة للعودة إلى دوري الأبطال عقب الخروج المهين من نصف نهائي اليوروباليغ، وقد بدأ فالنسيا الموسم بشكل مخزٍ قبل أن يستعيد بعضاً من بريقه لينافس مجدداً على المركز الرابع الذي أنهى عليه الموسم الماضي، وهو عندما يستقبل ألافيس فإنه يسعى للنقاط الثلاث أولاً والثأر من ضيفه الفائز ذهاباً 2/1 ومن ثم سقوط خيتافي ليعزز حظوظه بمربع الكبار، وهو الذي لم يخسر في خمس مواجهات جمعته بألافيس منذ خسر للمرة الأخيرة بالميستايا عام 2001، ولم يحقق ألافيس أي فوز في 9 جولات أخيرة إلا أنه مطمئن لوضعه بالليغا حيث احتل المركز العاشر مع نهاية الجولة 36، يذكر أن فالنسيا لم يخسر سوى مرتين بملعبه إلا أنه خسر 20 نقطة أخرى جراء 10 تعادلات هناك مقابل 6 انتصارات، والطريف أن هزيمتيه بالميستايا كانتا أمام جيرونا وإيبار وبنتيجة صفر/1وفيما يلي مباريات اليوم وغداً:

الإسباني – الأسبوع 37

• اليوم: برشلونة * خيتافي، أتلتيكو مدريد * إشبيلية، سوسيداد * ريال مدريد، فالنسيا * ألافيس، بلباو * سلتا فيغو، فياريال * إيبار، رايو فاليكانو * بلد الوليد، ليغانيس * إسبانيول، جيرونا * ليفانتي، بيتيس * هويسكا (7.30).

الإيطالي – الأسبوع 36

• اليوم: تورينو * ساسولو (1.30)، سامبدوريا * إيمبولي، فرزينوني * أودينيزي (4.00)، سبال * نابولي (7.00)، روما * يوفنتوس (9.30).

• غداً: بولونيا * بارما (8.00)، إنتر ميلانو * كييفو (10.00).