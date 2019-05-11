اليوم ختام الفصول الدرامية في الدوري الإنكليزي الممتاز … اللقب حائر بين السيتي والريدز وصلاح أقرب الهدافين

تسدل الستارة اليوم على مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم فتقام المباريات العشر الخاصة بالمرحلة الثامنة والثلاثين، وحسم الكثير من الأمور في الدوري الأقدم عالمياً بانتظار الأهم، وهو معرفة بطل الدوري، حيث تتأرجح بين مانشستر سيتي الأقرب وليفربول الذي يحلم، حيث ينزل السيتيزينز ضيفاً على برايتون طالباً النقاط الثلاث، بينما يستقبل ليفربول وولفرهامبتون منشداً الفوز وانتظار تعثر السيتي، فرصيد السماوي قبل انطلاق الجولة الأخيرة 95 نقطة مقابل 94 لليفربول.

مقاعد الهبوط اكتوى بلهيبها هيدرسفيلد صاحب المركز العشرين وفولهام صاحب المركز التاسع عشر وكارديف الذي هبط في المرحلة الماضية لحلوله ثامن عشر.

مقاعد الشامبيونزليغ حجزها السيتي وليفربول وتشيلسي ويبدو توتنهام الأقرب للمركز الرابع رغم أنه اكتفى بعشر نقاط من مبارياته الإحدى عشرة الأخيرة، فرصيده الحالي 70 نقطة مقابل 67 لآرسنال مع ميزة ثمانية أهداف من الصعب ترميمها إذا خسر توتنهام أمام ضيفه إيفرتون وهذا احتمال ضئيل في ظل المعنويات العالية التي اكتسبها بوكيتينو ولاعبوه عقب التأهل التاريخي لنهائي دوري الأبطال من الأراضي الهولندية، وستكون هناك فرصة إضافية للمدفعجية ليكون بين كبار الشامبيونزليغ في الموسم المقبل، إذ إنه تأهل لنهائي اليورباليغ مع مدربه المتمرس في المسابقة الإسباني يوناي إيمري صاحب الرقم القياسي بعدد مرات التتويج، ولكن أحلام آرسنال تصطدم بطموحات نادي تشيلسي بطل المسابقة 2013 وهو يتطلع مع مدربه الإيطالي ساري لمصالحة الجماهير التي كانت تمني النفس بموسم أفضل, والأمر الثالث الذي سيعرف مع صافرة نهاية المباريات الهداف، ويبدو المهاجم المصري محمد صلاح الأقرب، حيث يتصدر باثنين وعشرين هدفاً ولكنه يلقى منافسة شرسة من ثلاثة لاعبين لكل واحد منهم عشرون هدفاً وهم: مهاجم السيتي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، مهاجم آرسنال الغابوني أوباميانغ، مهاجم ليفربول السنغالي ساديو ماني.

الحفاظ على اللقب

لم يستطع أي نادٍ الحفاظ على لقب الدوري بمسماه الجديد سوى مانشستر يونايتد وتشيلسي، ولكن السيتي مع ربانه الإسباني غوارديولا يبدو قريباً جداً، فكل ما هو مطلوب اليوم الفوز على مضيفه برايتون، وهذا متوقع لفريق لم يهدر إلا ثلاث نقاط في رحلة الإياب، كما أنه حقق الفوز في آخر ثلاث عشرة مباراة، ومع أنه يعاني في المراحل الأخيرة لتحقيق مراده نظراً لتأثره بالخروج من دوري أبطال أوروبا، إلا أنه يحقق المراد لامتلاكه الكثير من الحلول وأهمها المهاجم الأرجنتيني أغويرو معبود جماهير السيتي، وأظهر برايتون شخصية دفاعية في المراحل الأخيرة فنجح بالبقاء موسماً جديداً بين الكبار، وحارسه الأسترالي ريان صرح بأنه سيبذل قصارى جهده مع زملائه لعرقلة فوز السيتي باللقب والاحتفال بملعب برايتون.

حلم قائم

قدم ليفربول موسماً مذهلاً فلم يخسر إلا مباراة واحدة أمام السيتي وسوء الحظ لازمه في تلك المباراة، وأظهر الحمر شخصية عظيمة في التعاطي مع المباريات الحاسمة، وتأهل الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي دليل دامغ على التطور الهائل مع المدرب الألماني كلوب الحالم بلقب أول يقربه أكثر من جماهير الكوب الأكثر عشقاً للأحمر، ومعنويات ليفربول عالية بعد الإطاحة ببرشلونة من نصف نهائي دوري الأبطال في ريمونتادا لا يسطرها إلا ليفربول أمام فريق عظيم يقوده لاعب أعظم وهو ميسي.

الريدز حقق الفوز في آخر ثماني مباريات ولم يخسر أمام جماهيره على صعيد الدوري في آخر موسمين، وهو اليوم قريب من نيل النقاط الثلاث والوصول إلى النقطة السابعة والتسعين وهو رقم توج به كل الأندية التي وصلت إليه في الدوريات الأوروبية الكبرى، ولكن من سوء حظه أن السيتي يبدو مارداً مخيفاً لكل المنافسين.

هذه هي المرة الثامنة التي يتأخر فيها حسم اللقب حتى جولة الختام ولكن التجارب السابقة كانت تقول إن المتصدر يحوز اللقب، وفيما يلي برنامــج المباريــات

برايتون * مان سيتي، ليفربول * وولفرهامبتون، ليستر سيتي * تشيلسي، توتنهام * إيفرتون، بيرنلي * الآرسنال، مان يونايتد * كارديف سيتي، ســاوثهامبتون * هيدرسفيلد، واتفورد * ويستهام، كريستال بالاس * بورنمــوث، فولهام * نيوكاسل وجميع المباريات تنطلق بتمام الخامسة عصراً.