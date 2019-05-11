اقتصاد

رئيس اتحاد الفلاحين لـ«الوطن»: 185 ل.س لكيلو القمح جيد للفلاحين والحكومة وعدت بكل التسهيلات

| رامز محفوظ

الأحد, 12-05-2019

خلال لقائه طاقم المديرين المركزيين الجدد للمؤسسة السورية للحبوب مؤخراً أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف حرص الحكومة على شراء واستجرار كامل الأقماح لموسم 2019 من الفلاحين، وتقديم مختلف أشكال الرعاية والدعم لمزارعي القمح، واستعرض خلال لقائه المديرين الجدد التسهيلات والإجراءات والمزايا التي منحتها الحكومة للفلاحين لتسليم محصولهم لمراكز المؤسسة السورية للحبوب بدءاً من زيادة سعر الشراء إلى 185 ألف ليرة سورية للطن الواحد، وتوفير مادة القمح وفق أفضل المواصفات والأنواع المطلوبة.
في إطار الحديث عن تلك التسهيلات والإجراءات صرّح رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد إبراهيم لـ«الوطن» بأن سعر الشراء كان 175 ألف ليرة سورية للطن الواحد، أضيف إليه مبلغ 10 آلاف ليرة سورية هذا الموسم للطن، ما يعتبر بمنزلة مكافأة لتسويقه، لافتاً إلى أن مكافأة التسويق أفضل من زيادة السعر، لأن المكافأة تبقى ثابتة، مشيراً إلى أن هذه المكافأة التي تم منحها للفلاحين تبقى مستمرة ودائمة حتى لو تم تخفيض سعر شراء القمح لاحقاً.
وبيّن رئيس الاتحاد العام للفلاحين أن نية الحكومة شراء واستجرار كامل الأقماح لموسم 2019 من الفلاحين أمر له انعكاسات إيجابية مهمة على الفلاحين، موضحاً أن سعر الشراء هو سعر جيد للفلاحين، وأن الإنتاج هذا الموسم من محصول القمح يقدر بنحو 2.7 ملايين طن، متوقعاً أن يكون الإنتاج وفيراً هذا الموسم، والتسويق جيداً ولا يوجد أي معوقات.
وعن الوعود الحكومية الجديدة لتحسين واقع الحصاد والتسويق بيّن إبراهيم أن الحكومة وعدت بتأمين كمية كافية من المحروقات للسيارات الناقلة والحصادات والدراسات، إضافة إلى تسهيل تنقل أي نوع من أنواع السيارات التي تنقل الحبوب ضمن الأراضي السورية، فضلاً عن حرص الحكومة لاستلام كامل كميات الحبوب من الفلاحين.
وأشار إلى أنه تم منح إجازات استيراد للحصادات، وفعلاً تم البدء باستيراد الحصادات الجديدة والمستعملة من القطاع الخاص.
وفي سياق متصل، صرّح رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد كشتو لـ«الوطن» بأن سعر شراء القمح هذا الموسم جيد ومناسب جداً، لافتاً إلى أن سعر 185 ألف ليرة سورية للطن الواحد من القمح هذا العام حقق زيادة 10 آلاف ليرة سورية عن سعر العام الماضي، حيث كانت كلف القمح أعلى العام الماضي وإنتاجيته أقل وذلك يعود لقلة الأمطار، إذ يتميز هذا الموسم بأن كلف إنتاجه أقل وإنتاجيته أعلى من الماضي.
وبيّن كشتو أن الإنتاجية هذا العام من القمح جيدة، مشيراً إلى أن رفع سعر شراء القمح هذا العام هو إجراء يعود بالمنفعة على الفلاحين، موضحاً أن ثقل إنتاج القمح يتركز في محافظة الحسكة.
وختم مشيراً إلى أن هناك تسهيلات كبيرة من الحكومة للفلاحين ولا صعوبات، مع تأمين المازوت للحصادات والجرارات والنقل، مشيراً إلى أن ظروف الحصاد هذا العام ستكون جيدة.

مقالات ذات صلة

الثلاثاء, 14-05-2019

الدندن: لا نسمع إلا الشعارات من الوزراء المتعاقبين على «الصناعة» … وزير الصناعة: العمل الميداني شعار الوزارة وهمّنا تطوير المنتج … طعمة: ترؤس وزير المالية للجنة الاقتصادية خلل بنيوي وفكر الجباية لا يصنع تنمية

الثلاثاء, 14-05-2019

بعد رفع سقف القرض إلى مليون ليرة … «التسليف الشعبي»: يسمح للمقترضين بتسديد بقية أقساطهم وطلب قرض بالسقف الجديد

الثلاثاء, 14-05-2019

وزير الكهرباء لـ«الوطن»: تكلفته 305 ملايين يورو وسيرفع استطاعة التوليد … «بهارات» الهندية تستأنف العمل في توسيع محطة تشرين الحرارية بعد توقف 8 سنوات

الإثنين, 13-05-2019

شعيب لـ«الوطن»: سننشر أسماء التجار الذين لم يخفضوا الأسعار ولن نتستر على أحد … 1000 تاجر مخالف في السعر والمواصفات بأول أسابيع شهر الخير!

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock