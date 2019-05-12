بطولتنا الكروية العربية كما نتمناها

متابعة لما سبق لي شرحه وتوضيحه في زاويتي الأسبوع الماضي، حول التحكيم الكروي العربي كما نريده ونتمناه.. فإني أرى أن المسألة التي نريدها أولاً هي ضرورة تثقيف لاعبينا العرب هواة ومحترفين بمواد قانون اللعبة، وذلك من أجل تطوير مستوى وسمعة بطولتنا العربية والارتقاء بها من خلال خبرة ومهارة ممارسيها.. لأن لاعب كرة القدم لدينا هاوياً كان أم محترفاً ومن خلال معرفته بمواد قانون اللعبة نظرياً وعملياً وتطبيقياً، عليه أن يكون صاحب رؤية ثاقبة ومهارة متفوقة يمكنه بكل السهولة واليسر توظيف معرفته بما هو مسموح به ومحظور في مواد قانون اللعبة داخل ميدان الملعب، وذلك بهدف إيصال مبارباتنا العربية الصعبة إلى شاطئ السلامة والأمان، يساعده في ذلك ضبط حكمنا العربي لمحاولات الخداع والتحايل من خلال تحركه الأكثر فعالية ونشاطاً الذي يفيده في البحث الدائم عن مواقف تبعده عن التداخل باللعب أو اصطدام الكرة به، مع ضرورة حرصه على التركيز المتواصل حول محاولات الشد والمسك المتبادل بين لاعبي الفريقين المتنافسين.

كما أتمنى على حكمنا العربي ضرورة التنبيه والتحذير في بداية كل لقاء وخصوصاً في المخالفات التي تتطلب ذلك مع ضرورة إشهار البطاقة الصفراء وحتى الحمراء في المخالفات التي لا ينفع فيها التنبيه والتحذير، مع ضرورة وضع حد نهائي لاعتراضات لاعبي الفريقين العربيين المتنافسين.

وبعد، فإن الهدف من كل ما سبق لي شرحه وتوضيحه لكل من لاعبينا وحكامنا العرب في مقالتي اليوم هو إيصال جميع بطولاتنا ومسابقاتنا العربية لأعلى مستوى من الأداء المتطور الذي يحقق النجاح والعدالة والتفوق المطلوب والمنشود، لأن ما نتمناه لبطولاتنا ومسابقاتنا العربية القادمة هو النجاح والتألق الذي لا يتحمل مسؤوليته لاعبونا وحكامنا العرب فقط، بل يجب على جماهيرنا العربية الحرص على توفير الأجواء السمحة والهادفة والمشجعة والابتعاد عن التعصب والتشنج في كل لقاء من لقاءات بطولاتنا ومسابقاتنا العربية القادمة بدءاً من أدوارها الأولية وحتى نهاية ختامها.. وهذا ما نأمله ونتمناه..!