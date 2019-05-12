في بطولتي المتوسط وقائد الجيش اللبناني … أبطال بردى في المصارعتين والترياتلون حصدوا الذهب

يواصل لاعبو نادي بردى الرياضي التفوق الكبير في كل المحافل المحلية والعربية والدولية التي يشاركون بها، وعلت رايات النادي مؤخراً في المصارعتين الحرة والرومانية في البطولة التي جرت في تونس وهي بطولة البحر الأبيض المتوسط، وفاز أبطال النادي بالترياتلون ببطولة قائد الجيش اللبناني، والنتائج جاءت على الشكل التالي:

دورة المتوسط

في بطولة البحر الأبيض المتوسط للمصارعتين الحرة والرومانية التي استضافتها تونس بمشاركة الجزائر ومصر وفرنسا واليونان وصربيا وسلوفينيا وإسبانيا والبرتغال إضافة إلى تونس وسورية جاءت نتائج لاعبي بردى على الشكل التالي في المصارعة الحرة فئة الناشئين.

وزن 60 كغ إبراهيم الطباع، المركز الأول.

وزن 65 كغ أحمد ديركي، المركز الأول.

وفي المصارعة الحرة تحت 23 سنة فاز فوزي الحسن بالمركز الأولى بوزن 74 كغ وعمر صارم ببطولة وزن 125 كغ، وفي بطولة المصارعة الرومانية حقق فوزي الحسن المركز الثالث في وزن 72 كغ.

الترياتلون

كما حقق أبطال بردى بطولة قائد الجيش اللبناني بالترياتلون بمشاركة واسعة من فرق ومنتخبات عربية وصديقة.

وحقق الميدالية الذهبية كل من اللاعبين عدنان زكي وإبراهيم الخراط ومؤمن زكي ولينة الصفدي وفي التتابع يوسف السروجي.

اهتمام القيادة

اللواء موفق جمعة استقبل البعثتين وأثنى على بطولاتهما، والنتائج المحققة وقدم التكريم الذي يليق بالأبطال أصحاب البطولات والألقاب والإنجازات.

من جهة أخرى فإن إدارة نادي بردى تقدم الكثير من الوسائل والإمكانيات التي تدعم الفرق واللاعبين وصولاً إلى تحقيق النتائج المفترضة، وقال رئيس النادي محمد الحموي: إن النتائج التي حققها لاعبو بردى في هذه البطولات أسعدتنا جميعاً لأنها عكست الدعم المقدم من النادي وخبرة كوادرنا التدريبية القادرة على الوصول بالألعاب إلى هذه المستويات، وعكست أيضاً الجهد الكبير الذي يبذله اللاعبون في التدريب والاستعداد، وهو ما أهلّ لاعبينا إلى المستوى الذي أوصلهم لاعتلاء سقف البطولات وتحقيق الإنجازات ورفع علم الوطن عالياً في هذه البطولات العالمية.

وإدارة النادي حريصة كل الحرص على لاعبيها وأبطالها وستقدم لهم التكريم المناسب الكريم الذي يليق بهذه البطولات.

المدرسة الصيفية

من جهة أخرى أعلنت إدارة نادي بردى عن بدء الدورة الجديدة من الدورة الصيفية (المدرسة الصيفية) بعد عيد الفطر السعيد مباشرة، ويفتتح التسجيل في منتصف رمضان والألعاب هي: السباحة والبليارود والشطرنج والمصارعة والجودو والكاراتيه وكرتا القدم والسلة والجمباز والإيروبيك.