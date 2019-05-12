شؤون محلية

40 مليوناً قيمة مبيعات اللحوم في ريف دمشق شهرياً

| عبد المنعم مسعود

الإثنين, 13-05-2019

كشف مدير فرع السورية للتجارة في ريف دمشق أحمد حناوي أن قيمة ما يتم بيعه من لحوم في صالات السورية للتجارة في ريف دمشق يصل شهرياً إلى 40 مليون ليرة .
وبيّن الحناوي في حديث لـ«الوطن» أن فرع الريف تغلب على مشكلة انقطاع الكهرباء بشراء مبردات تحفظ اللحوم في فترات انقطاع التيار الكهربائي لافتاً إلى أن الأسعار المعروضة في صالات السورية للتجارة أقل منها لدى القطاع الخاص.
وأشار الحناوي إلى تفعيل قرض للموظفين بقيمة 50 ألف ليرة يحق فيها للموظف استجرار مواد بهذه القيمة من صالات المؤسسة على أن تقتطع خلال عشرة أشهر من راتبه.
ووفقاً للحناوي فإن عدد صالات ونقاط البيع ومواقع المؤسسة في ريف دمشق يصل إلى تسعين موقعاً تعمل في ريف دمشق مشيراً إلى أن أربعين موقعاً للمؤسسة خارج الخدمة وتحتاج إعادتها إلى مبالغ طائلة لافتاً إلى أن صالات المؤسسة موجودة في أغلب مناطق الريف بما فيها الغوطة .
وبيّن الحناوي أن أسعار المواد الغذائية المعروضة في صالات السورية أقل من السوق بين 10-15 بالمئة مؤكداً الحرص على تنوع المواد المعروضة وعدم الإغلاق حتى في أيام العطل الرسمية يضاف إليها السيارات الجوالة والسلة الرمضانية التي تتنوع موادها بسعر 6300 ليرة.

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