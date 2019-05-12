ليون زكي يبحث مع خجادوريان تطوير العلاقات الاقتصادية السورية الأرمينية

في إطار تمتين العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستويات أفضل بين سورية وأرمينيا، وفي مسعى لكسر الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري جراء الحرب الظالمة التي يعيشها، التقى رئيس مجلس الأعمال السوري الأرميني ليون زكي في العاصمة يريڤان وزير الاقتصاد في الحكومة الأرمينية الجديدة ديكران خجادوريان، وناقش معه سبل تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين.

وأضح ليون زكي أنه طلب من الوزير خجادوريان توجيه دعوة رسمية من رئاسة مجلس الوزراء في جمهورية أرمينيا إلى نظيرتها السورية لزيارة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري الدكتور محمد سامر الخليل إلى أرمينيا على رأس وفد اقتصادي كبير بغية النهوض بالعلاقات الاقتصادية ببن البلدين، ما يلبي تطلعات حكومتي البلدين والشعبين الصديقين في ظل الحصار الاقتصادي الذي يمارسه الغرب ضد سورية لثنيها عن مواقفها والنيل من إرادتها في تجاوز تبعات الحرب التي فرضت عليها منذ أكثر من ٨ سنوات، الأمر الذي لاقى ترحيب خجادوريان، والذي وعد بدوره بوضع رئيس مجلس الوزراء الأرميني بمطلب رئيس مجلس الأعمال السوري الأرميني.

وأشار زكي إلى أن وزير الاقتصاد الأرميني أبدى رغبته في استثمار سورية داخل المناطق الحرة الأرمينية كوسيلة عملية وفرصة حقيقية للتغلب على صعوبات وتداعيات الحرب الاقتصادية، التي لا تقل ضراوة عن الحرب الميدانية، والتي تجابهها سورية بشتى الوسائل الممكنة لتخفيف الضغوط المعيشية على المواطن السوري.

ولفت إلى أنه التقى خلال زيارته يريڤان أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في أرمينيا، وناقش معهم تطوير التبادل التجاري مع سورية، كما التقى السفير السوري في يريڤان محمد حاج ابراهيم وتبادلا وجهات النظر والعمل على استمرار مشاركة أرمينيا بمعرض دمشق الدولي.