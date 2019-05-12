بحجة أنهم مطلوبون.. النظام السعودي يقتل 8 مواطنين في القطيف … قتل ثمانية أشخاص برصاص قوات أمن النظام السعودي في القطيف شرق السعودية.

وأشارت وسائل إعلام تابعة للنظام السعودي إلى أن الثمانية ممن سمتهم «مطلوبين» قتلوا بعد محاصرتهم في شقة سكنية بحي سنابس في بلدة تاروت بمحافظة القطيف.

وكانت قوات أمن النظام السعودي اعتدت أول أمس على بلدة سنابس في جزيرة تاروت بمحافظة القطيف وحاصرت تلك القوات عدداً من المنازل بالمدرعات والمركبات الأمنية وأطلقت النار بكثافة على منازل المواطنين.

وكان النظام السعودي القائم على الإيديولوجيا الوهابية التكفيرية والمفتقر إلى أدنى مبادئ الديمقراطية، قمع التظاهرات الاحتجاجية الحاشدة التي خرجت في المنطقة الشرقية عام 2011 بالحديد والنار وقتل واعتقل المئات.

في غضون ذلك رفضت المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي القيام بأي مشروعات جديدة في السعودية مطالبة النظام السعودي بتسديد مستحقات مالية متأخرة لصالحها.

وذكرت وكالة «د ب أ» الألمانية أنه بسبب عدم تسديد فواتير تقدر قيمتها بملايين اليوروات قررت المؤسسة عدم قبول عقود مشاريع جديدة في السعودية.

وقال متحدث باسم المؤسسة الألمانية الحكومية: «المطالبات المالية المفتوحة تعود أغلبيتها إلى مشاريع تدريب مهني نفذتها المؤسسة في السعودية».

وقبيل إلغاء التعاقد مع النظام السعودي في عام 2016 كانت قيمة التكليفات تقدر بأكثر من 119 مليون يورو في حين كشف الحساب الختامي السنوي للمؤسسة الذي نشر مؤخراً لعام 2017 أن قيمة الديون المستحقة تبلغ نحو 35 مليون يورو.

وتتولى مؤسسة التعاون الدولي الألمانية تنظيم العمل التنموي الألماني إلى حد كبير في جميع أنحاء العالم كما أنها تتولى بتكليف من النظام السعودي مشروعات للتدريب المهني في البلاد.

وفيما يتعلق بجريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي تطرق رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، للقضية موجهاً سؤالاً للمملكة: «أين هي عدالتكم؟».

وقال أردوغان في كلمة خلال فعالية رمضانية باسطنبول: «إن السعوديين قالوا لنا سنقوم بما يلزم، لا تقلقوا».

وتابع رئيس النظام التركي قائلا: «لم يصدر بعد أي صوت أو موقف من الرياض تجاه الموظفين الذين أرسلتهم السعودية إلى اسطنبول بخصوص جريمة قتل خاشقجي».