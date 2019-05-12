رحيل بطريرك الموارنة السابق في لبنان

غيب الموت بطريرك الموارنة السابق في لبنان الكاردينال مار نصر اللـه بطرس صفير فجر الأحد عن عمر ناهز 99 عاماً.

وانتخب مجلس المطارنة صفير المولود عام 1920 بطريركاً في 19 نيسان 1986، وهو البطريرك السادس والسبعون في سلسلة البطاركة الموارنة.

وشغل منصب رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان. وشارك في 6 مجامع عامة لسينودوس الأساقفة، وفي جمعية سينودوس الأساقفة الخاصة بلبنان، وسينودس مسيحيّي الشرق الأوسط.

وصفير عضو مؤسّس لمجلس بطاركة الشرق الكاثوليك: عقد المجمع البطريركي الماروني سنة 2003 وهو الأول بعد المجمع اللبناني الذي انعقد سنة 1736

عين كردينالاً في 26 تشرين الثاني 1994، ثم عضواً في المجلس الحبري لتفسير النصوص التشريعيّة وعضواً في المجلس الحبري لرعوية الخدمات الصحية.

وكان لصفير عدة مواقف معادية لسورية خلال فترة الحرب الأهلية في لبنان منذ عام 1975 حتى عام 1990 رغم كل التضحيات والمبادرات والمساعدات التي قدمها الجيش العربي السوري للبنان في تلك الفترة لحفظ وحدة وسلامة الأراضي اللبنانية.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون في بيان: «ستفتقد الساحة الوطنية بفقدان البطريرك الكاردينال صفير، رجلاً عقلانياً وصلباً في مواقفه الوطنية، ودفاعه عن سيادة لبنان واستقلاله وكرامة شعبه، في أعتى المراحل والظروف».

وقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري: «البطريرك مار نصر اللـه بطرس صفير يترك صفحة مشرقة في تاريخ لبنان، سوف تبقى حية في ضمائر الذين عرفوه وعاصروه، وهداية للأجيال التي ستقرأ تاريخ لبنان الحديث».

وللبطرك صفير عدة مؤلفات منها: من ينابيع الإنجيل، وغابت وجوه (جزأين)، عظة الأحد، رسائل الصوم. وكتابي رتبة العماد والزواج.

كما له عّدة ترجمات، أهمها: يسوع حياة النفس، يسوع المسيح، بالإضافة إلى ترجمة عدد كبير من الرسائل البابوية والإرشادات الرسولية.

وكان أسّس الصندوق الاجتماعي الماروني والصندوق التعاضدي الاجتماعي الصحّي واستصلح أراضي في الديمان وأنشأ صندوق ضمان المطارنة المتقاعدين المشترك وعمل لتصنيف وادي قنوبين وغابة الأرز في لائحة التراث العالمي، وأسّس المركز الماروني للتوثيق والأبحاث ومؤسّسة البطريرك نصر اللـه صفير والمؤسسة المارونية للانتشار.