مفكر مصري: انتصارات سورية تكتب اليوم نهاية الوهم الأميركي

أكد القيادي الناصري والمفكر القومي المصري، فاروق العشري، أن المعركة التي يخوضها الجيش العربي السوري ضد الإرهاب في إدلب، ستشكل مرحلة حاسمة في الحرب على بقايا الإرهابيين ومن يدعمهم.

وأكد العشري في تصريح نقلته وكالة «سانا» للأنباء، أمس، أن سورية ستحقق قريبا النصر النهائي على الإرهاب، لافتاً إلى الانتصارات المتتالية التي يحققها الجيش العربي السوري في معركته ضد الإرهاب.

وقال: إن «الجيش العربي السوري يقود معركة التطهير التي ستقضي على بقايا التنظيمات الإرهابية في إدلب»، مشيراً إلى أن هذه المعركة ستشكل مرحلة حاسمة في الحرب على فلول الإرهابيين وداعميهم.

وشدد العشري على أن رعاة الإرهاب لن يتمكنوا من حماية عملائهم وأن كل المحاولات التي قاموا بها أو يشرعون في تنفيذها مثل مسرحيات استخدام الأسلحة الكيميائية لن تؤدي إلى شيء.

وقال: إن «الانتصارات السورية كتبت نهاية حقبة من التاريخ وبداية جديدة، فاليوم تكتب نهاية الوهم الأميركي وتنتهي معه مخططات الشر التي أرادوها للمنطقة بفضل صمود سورية وانتصاراتها».

وندد المفكر القومي بالوجود غير الشرعي للقوات الأميركية والتركية على الأراضي السورية، مؤكداً أنها قوات احتلال.

وبدأ الجيش العربي السوري مؤخراً، معركة ضد التنظيمات الإرهابية في محافظة إدلب وريف حماه، التي لم تلتزم باتفاق إدلب، حيث تمكن مؤخراً من تطهير العديد من القرى في تلك المناطق.