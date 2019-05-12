الأولى

51 متورطاً بحالات تلاعب في التعليم المفتوح بجامعة البعث

| فادي بك الشريف

الإثنين, 13-05-2019

كشفت مصادر رسمية في جامعة البعث في حديث خاص لـ«الوطن»، عن ضبط حالات تلاعب وتزوير في النتائج والأوراق الامتحانية، ارتكبها عدد من الأساتذة والموظفين والطلاب في التعليم المفتوح لكلية الحقوق.
وبينت المصادر أن عدد المتورطين بلغ 51 تمت إحالتهم إلى مجالس التأديب والانضباط، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، مشيرة إلى أن عمليات التدقيق مازالت مستمرة لمختلف الكليات، وبشكل غير معلن، لضبط أي حالات تلاعب في النتائج، ووضع الأمور في نصابها الصحيح.. المصادر لفتت إلى أنه تم ضبط طلاب حصلوا على علامة النجاح من دون التقدم إلى الاختبار، كما تبين وجود طلاب نجحوا من دون أحقيتهم علامة النجاح، وكذلك الأمر لطلاب رسبوا في المقرر وهم في عداد الناجحين.
كما كشفت المصادر أنه وبعد التدقيق، تبين وجود طلاب متخرجين، الأمر الذي يقضي بعدم أحقية حصولهم على الشهادة الجامعية، كما أن هناك دلائل تثبت عدم وجود دفاتر أوراق امتحانية لعدد من الطلاب، ما يؤكد عدم تقديمهم المادة.

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