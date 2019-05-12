برجك اليوم – الاثنين 13 أيار 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان يوم تتلقى فيه التقدير والعرفان لأعمالك والإطراء لإنجازاتك فحاول أن تفاوض وتطلب، فأنت ترتب أمورك عامة ابتداءً من الأمور العملية وانتهاءً بالعاطفة والصحة.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار قلل من كلامك ونقاشاتك واجتنب التسرع ولا تجعل التوتر يتراكم ليصبح امتعاضاً، وخفف من منسوب القلق بالنقاش لتفهم أكثر ما يحصل حولك وكن قليل الرد.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران أنت إنسان فعال في عائلتك وتمسك زمام أمورك كما تتمنى وفترة جيدة للتعارف وخاصة في السفر، فأنت تتعرف على أناس جدد وعلاقات تسعدك وقد تتصالح مع أشخاص أنت تحبهم.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز المشاكل الموجودة حولك تحتاج إلى المال وهذا يستدعي صرفاً إضافياً، وأنا أتمنى أن تكون قد ادخرت شيئاً من المال في السابق لأن هذا الشهر لصرف كثير ودخل قليل.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب يوم للطاقة والحيوية وللقرارات وللصحة والإشراق وقد تعاني من قلة النوم، فأنت نشيط وحولك وعود ومحبة لتحرز إنجاز لأنك تملك قوة داخلية وقدرة على المقاومة.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول لا تقحم نفسك في معركة وحاول أن تلجأ للمفاوضات والمصالحات وتأكد مما تسمع، فقد تعيش سوء تفاهم مع المحيط أو يفسر الآخرون أقوالك وتصرفاتك بطريقة سلبية.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول العمل يتراجع على حساب العلاقات الاجتماعية أو الزيارات أو تجارب جديدة تعيشها، وربما تكثر من الخروج أو السهر وهذا يؤثر في أمورك العملية، فنظم بين عملك وزياراتك.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني انتبه من التوتر والأجوبة العفوية المتسرعة لأنها تورطك بمشاكل كثيرة، لذلك يجب أن تكون أكثر حرصاً وألا تدع ضيقك من المحيط يزيد على الحد الطبيعي.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول تلاقي نجاحاً على صعيد المهنة وقد تأتيك أخبار من سفر فأنت تشرح وجهة نظرك، وحلول وانفراجات وبعض الوعود الجديدة لأن أولوياتك اليوم الأمور العملية.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني أنت تقدر الحب والرعاية من المحيط وحتى على الصعيد الشخصي، وتسعد باهتمام الناس والعائلة، فحاول أن تتحدث عن مشاغلك ومشاكلك لتشعر بالراحة والتحسن.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط لا تخاطر حتى لا تقابل بخيبة أو تأخير يوقعك في اليأس فقد تتضاعف التشنجات، وقد تعرف لقاء تحسم فيه جدلاً كان قائما فلا تقفل بابك على خيارات، وزن كلماتك.