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مدرسة تسجل خرافاً في دفاترها

| وكالات

الثلاثاء, 14-05-2019

في ​فرنسا​ لجأ أحد الآباء لحل غير تقليدي لضمان عدم إغلاق أحد الفصول بمدرسة نجله، إذ ذهب إلى مدرسة «إيزار» الفرنسية صباحاً وبصحبته 50 خروفاً والكلب الخاص به، وكان عمدة المنطقة «جون لوي مكاريه» حاضراً بالمدرسة، وطلب منه الأب تسجيل الخراف في المدرسة، وبالفعل سجل العمدة ​الخراف​ في المدرسة بحضور أولياء الأمور والطاقم التربوي.
ومن المعروف أن فرنسا تغلق الفصول حال انخفاض عدد التلاميذ المسجلين داخل المؤسسات التعليمية، وعلمت مدرسة أن عدد التلاميذ سيتقلص من 266 إلى 261 تلميذاً، ما استدعى الأب إلى تلك الخطوة المرحة بتسجيل عدد من الخراف بشكل رمزي لعدم إغلاق الفصول.
وأكد ممثلون للأولياء في الجمعية المدرسية أن الأطفال يواجهون صعوبات في المدرسة، وأن ​وزارة التربية​ والتعليم تتعامل مع التلاميذ كأرقام لا غير، وأي إغلاق لأي فصل داخل المدرسة سيؤدي لزيادة في أعداد التلاميذ بالفصول الأخرى.
وأكد أحد المسؤولين، آنذاك، معلقاً على الواقعة أنه ليس من الواضح إلى أين سيتم إرسال ​تفاصيل​ المخالفة.

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