الصفحة الأخيرة

سر اختفاء المياه على كوكب المريخ

| وكالات

الثلاثاء, 14-05-2019

اكتشف العلماء الروس من معهد ​موسكو​ للفيزياء والتكنولوجيا، سر اختفاء ​المياه​ على سطح كوكب ​المريخ​، ووفقاً للخبراء، فإن كل عامين أرضيين يحل على الكوكب الأحمر فصل صيف حار جداً.
وأضاف الخبراء أنه في الغلاف الجوي للمريخ تنشأ نافذة، حيث يرتفع بخار الماء إلى الطبقة العليا ومنها تنقله الرياح إلى ​القطب الشمالي​.
ويشار إلى أنه منذ وقت طويل مضى، كان سطح المريخ يحتوي على أنهار ومحيطات، ولكن بعد ملايين السنين اختفت 80 بالمئة منها.
ويعتقد العلماء أن سبب ذلك يعود إلى الإشعاع الشمسي حيث تقسم الجزيئات إلى الهيدروكسيل والهيدروجين. ويعتقد هؤلاء العلماء أن مدار الكوكب يلعب دوراً هاماً في ذلك، حيث مع بداية فصل الصيف في نصف الكرة الجنوبي، يرتفع بخار الماء مع الهواء الدافئ.

مقالات ذات صلة

الثلاثاء, 14-05-2019

مايسي ويليامز: عانيت كثيراً بسبب كرهي لنفسي

الثلاثاء, 14-05-2019

مايا دياب: «خسرنا بعض»

الثلاثاء, 14-05-2019

إعلان مسابقة الإمام الخميني للإبداع الأدبي والفني

الثلاثاء, 14-05-2019

الفريز يساعد على منع الإصابة بسرطان المريء

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock