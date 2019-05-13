مايسي ويليامز: عانيت كثيراً بسبب كرهي لنفسي

كشفت الممثلة البريطانية مايسي ويليامز أنها تعاني من مشاعر «كره الذات» منذ أصبحت مشهورة، مشيرة إلى أنه من المستحيل تجاهل التعليقات السلبية على الإنترنت، بحسب ما أفادت صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وقالت الفنانة البالغة من العمر 22 عاماً، وتجسد شخصية «آريا ستارك» في الدراما الملحمية «صراع العروش»: مازالت أكافح لترك الحزن من دون أن يستهلكها، عانيت كثيراً بسبب كرهي لنفسي، وأنا أحاول التخلص منها، ومن المرعب حقاً العودة إلى هذه النقطة من جديد.