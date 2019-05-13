استعاد المركز الثالث في الليغ آن … ليون يقضي على مرسيليا

تلقى مرسيليا أحد أعرق الأندية الفرنسية ضربة موجعة عندما أصبح خارج البطولات الأوروبية الموسم القادم إثر سقوطه الكبير على أرضه أمام ليون في قمة الجولة السادسة والثلاثين من الليغ آن بثلاثية نظيفة عزز من خلالها مركزه الثالث وبالمقابل ضمن ليل مقعد الوصافة أو بطولة الصغار بفوزه الصعب على بوردو بهدف يتيم، وبالمقابل تأكد هبوط غانغان إلى الدرجة الثانية بخسارته على أرض رين بالنتيجة ذاتها، وأضحى موناكو في موقف صعب عقب خسارته من نيم بهدف، وكان الباريسي استعاد نغمة الانتصارات بعد تعادل وهزيمة وذلك بفوزه على أرض أنجيه.

فوز ساحق

في قمة فيلدروم لم يكن الأمر يقبل القسمة على اثنين فحاول مرسيليا وضيفه ليون الخروج بالنقاط الثلاث فقدما مباراة كبيرة تقاسما خلالها السيطرة والفرص السانحة للتسجيل إلا أن الضيف أنهى الشوط الأول بهدف ماكسويل كورني (24) وفي منتصف الثاني تلقى المضيف ضربة قاصمة بطرد مدافعه الكرواتي الشاب كاليتا كار الشيء الذي استغله رفاق نبيل فقير عقب «استبداله» فسجلوا هدفين عبر موسى ديمبلي وكورني مرة أخرى ليخرجوا فائزين بالثلاثة تاركين الحسرة للاعبي مرسيليا الذي فشلوا بحجز مقعد أوروبي للمرة الثانية في 15 عاماً أخيرة بعد تلقيهم الخسارة الثانية في ثلاث جولات من دون فوز والرابعة بملعبهم والثالثة بفارق 3 أهداف كأقسى هزائمهم هذا الموسم، على حين حقق مرسيليا فوزه الثامن خارج أرضه والثاني بهذه النتيجة خارج جيرلان.

وكان ليل أكد مركز الوصافة بفوزه الصعب على بوردو بهدف لويك ريمي وهو فوزه الرابع في 7 جولات من دون هزيمة وهو الخامس بهذه النتيجة، وزادت معاناة موناكو بالخسارة الرابعة خلال 7 جولات من دون فوز ليبقى ضمن كوكبة المهددين بمغادرة الدرجة الأولى علماً أن غانغان وحده هبط عقب تعادله 1/1 على أرض رين وقد أهدر لاعبه ماركوس تورام فرصة حصد نقاط إبقاء الأمل بإهداره ركلة جزاء في الوقت البديل.

نتائج الأسبوع 36

أنجيه * سان جيرمان 1/2، ليل * بوردو 1/صفر، مرسيليا * ليون صفر/3، سانت إيتيان * مونبيلييه صفر/1، نيس * نانت 1/1، ديجون * ستراسبورغ 2/1، كان * ريمس 3/2، نيم * موناكو 1/صفر، رين * غانغان 1/صفر، أميان * تولوز صفر/صفر.

حصيلة

– 3 تعادلات أحدها سلبي مقابل 7 انتصارات منها 5 لأصحاب الضيافة و6 بنتائج نظيفة فشهدت الجولة 21 هدفاً واحتسبت 5 ركلات جزاء سجل منها اثنتان وأهدر كل من تورام (غانغان) ويوسف عطال (نيس) وفلافيان تايت (أنجيه).

– 39 بطاقة صفراء شهدتها الجولة منها اثنتان في مباراة ديجون * ستراسبورغ مقابل 6 حمراوات فطرد كونغري (مونبيلييه) وكاسترو (بوردو) ودويي كار (مرسيليا) وكوريا (سان جيرمان) بالحمراء المباشرة ونيامسي (رين) وريمي كابيلا (سانت إيتيان) بالإنذار الثاني.

– لم يطرأ أي تعديل على صدارة الهدافين التي بقيت بحوزة كليان مبابي برصيد 30 هدفاً يليه نيكولاس بيبي بـ20 هدفاً ثم كافاني بـ17 وانفرد نيمار بالمركز الرابع بـ15 هدفاً أمام فالكاو ولابورت صاحبي 14 هدفاً.