شؤون محلية

150 مخالفة تموينية في ريف دمشق منذ بداية رمضان

| فادي بك الشريف

الثلاثاء, 14-05-2019

بين رئيس شعبة الضابطة التموينية في ريف دمشق ماهر أبو بكر لـ«الوطن» أن عدد الضبوط التموينية المنظمة منذ بداية شهر رمضان وحتى تاريخه تجاوز الـ١٥٠ ضبطا، منها ٣٠ عينة مختلفة غذائية وغير غذائية، مؤكداً تكثيف الرقابة على مختلف الأسواق والمحال في ريف دمشق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
ونوه أبو بكر بالتركيز على سحب عينات من مادة الشراب والتمور والألبان والأجبان والمواد التي يكثر طلبها خلال هذا الشهر وذلك بشكل يومي مع رصد أية مخالفات ومتابعة جميع الشكاوى الواردة للمديرية، معتبراً أن لشهر رمضان خصوصية، لافتا إلى وجود انخفاض ملحوظ في أسعار الخضر والفواكه والفروج.
وحول ضبوطات الغش والتلاعب، أوضح أبو بكر أنه تم ضبط أكثر من معمل وورشة بداخلها مواد منتهية الصلاحية ومواد فاسدة بقصد إعادة تصنيعها وطرحها في الأسواق، مؤكداً ضبط معمل لصناعة الحلاوة في حوزته مواد منتهية الصلاحية، ومعمل لإنتاج مقبلات الأطفال (شيبس) ومعمل لإنتاج الشوكولا ومعمل لإنتاج المنكهات الغذائية (منتهية الصلاحية)، علماً أنه تم تنظيم الضبوط التموينية اللازمة وحجز الكميات المخالفة للإتلاف أصولا، مشيراً إلى وجود عقوبات تصل إلى حد الإغلاق بالشمع الأحمر تتراوح من أسبوع إلى الشهر.
كما تم ضبط ملحمة في مدينة قدسيا بحوزتها كمية من اللحم المفروم زيادة عن الكمية المسموح بها وذلك لإخفاء مواصفات اللحم فيما إذا كان غنماً أو عجلاً «بلدياً أو مستورداً» مذبوحاً بالمسلخ أو خارج المسلخ، حيث نظم بحق المخالف الضبط اللازم وأحيل الضبط إلى القضاء المختص وحجزت الكمية المخالفة وأغلقت الملحمة بالشمع الأحمر.
وأوضح أبو بكر أنه تم تنظيم 5 ضبوط بحق محطات الوقود في الريف وذلك نتيجة البيع بسعر زائد، مشيراً إلى انخفاض عدد الضبوط مقارنة مع الفترة السابقة.
أما بالنسبة لمتابعة واقع إنتاج وجودة الرغيف، لفت أبو بكر إلى تنظيم ٩ ضبوط تموينية بحق المخابز بمخالفات سوء صناعة الخبز والنقص بالوزن وعدم التقيد بأوقات العمل.

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