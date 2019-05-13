«أونروا»: نحتاج إلى 60 مليون دولار لتقديم الغذاء في غزة

قالت وكالة غوث وتشغل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة أمس: إن عدم توفير 60 مليون دولار بحلول الشهر القادم سيجعل مقدرتها على تقديم الغذاء لنحو مليون لاجئ في قطاع غزة عرضة لتحديات كبيرة.

وأضافت في بيان: إن ذلك يشمل «حوالي 620 ألف شخص يعانون فقراً مدقعاً – أي أولئك الذين لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية والذين يجب عليهم العيش على أقل من 1.6 دولار في اليوم الواحد – وحوالي 390 ألف شخص يعانون فقراً مطلقاً – أولئك الذين يعيشون بأقل من 3.5 دولارات في اليوم الواحد».

وأوضحت الوكالة التي تعتمد في تمويلها بالكامل على التبرعات الطوعية أن الدعم المالي لم يواكب النمو في الاحتياجات.

وقالت في بيانها: «من أقل من 80 ألف لاجئ من فلسطين كانوا يتلقون المعونة الاجتماعية من الأونروا في غزة في عام 2000، هنالك اليوم أكثر من مليون شخص بحاجة إلى معونة غذائية طارئة ولا يمكنهم دونها أن يعيشوا».

ونقل البيان عن مدير عمليات أونروا في غزة ماتياس شمالي قوله: «إن هذا يشكل زيادة بحوالي عشرة أضعاف وسببها الحصار الذي أدى إلى إغلاق غزة والأثر الكارثي له في المجتمع المحلي، إضافة للنزاعات المتعاقبة التي دمرت أحياء بأكملها ودمرت البنية التحتية على الأرض، إضافة إلى الأزمة السياسة الفلسطينية الداخلية المستمرة التي بدأت في عام 2007 بوصول حماس إلى السلطة في غزة».

وتطرق بيان أونروا إلى مسيرات «العودة» التي تشهدها حدود قطاع غزة مع «إسرائيل» منذ عام.

وقال البيان: «الوفاة المأساوية لما مجموعه 195 فلسطينياً، بمن فيهم 14 طالباً من مدارس أونروا والإصابات الجسدية والنفسية طويلة الأمد التي تعرض لها 29 ألف شخص خلال التظاهرات التي استمرت سنة كاملة والتي عرفت باسم مسيرة العودة الكبرى، تأتي في أعقاب ثلاثة نزاعات مدمرة في غزة منذ عام 2009 والتي تسببت بمقتل ما لا يقل عن 3790 شخصاً وإصابة أكثر من 17 ألف بجراح».

وتشير بيانات رسمية إلى أن نسبة البطالة في غزة تجاوزت الخمسين بالمئة.

من جهة أخرى اعتدى مستوطنون إسرائيليون أمس على أراضي الفلسطينيين قرب بلدة يانون جنوب نابلس في الضفة الغربية واقتلعوا عشرات أشجار اللوز فيها.

ونقلت وكالة معا عن رئيس مجلس قروي خربة يانون راشد مرار قوله: إن عدداً من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال اقتحموا أراضي الفلسطينيين في منطقة اللحف واقتلعوا عشرات أشجار اللوز.

وفي سياق متصل ذكرت وكالة وفا أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

إلى ذلك جددت بحرية الاحتلال الإسرائيلي أمس استهداف الصيادين الفلسطينيين في بحر قطاع غزة المحاصر بنيران أسلحتها الرشاشة.