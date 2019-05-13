الأولى

انخفض عددها من 470 إلى 270 … 16 ملياراً رواتب شهرية على صرافات التجاري

| محمود الصالح

الثلاثاء, 14-05-2019

شدد بعض أعضاء مجلس محافظة دمشق على موضوع الاهتمام بالنظافة في بعض أحياء دمشق، فأكدت عبير ظبيان تدني النظافة في «المزة 86» مطالبة بالاهتمام بهذا الحي.
وخلال جلسة المجلس أمس أكد زميلها ماهر قريط ضرورة معالجة الوضع المتردي للنظافة بالمدينة وخصوصاً في منطقة العباسيين وباب توما.
وفي موضوع آخر أرجع الياس فرزلي من المصرف التجاري سبب وقف الدفع للفواتير عبر الصرافات إلى قرار المصرف المركزي، مضيفاً: وبالنسبة للأعطال كان لدينا 470 صرافاً قبل الأزمة وحالياً 270 فقط، ويوجد في دمشق وريفها 150 صرافاً منها 33 معطلة.
وأضاف فرزلي: الصعوبة تتمثل بكتلة الرواتب التي تصل إلى 16 ملياراً شهرياً إضافة إلى انقطاع الكهرباء ونقل الأموال، مشيراً إلى أن هناك حالياً 50 صرافاً جديداً وأخذ المتعهد أمر المباشرة.
بدوره أكد العضو عبد الرحمن كنعان تراجع قيمة الأسهم في المشروع 66 بسبب عدم منح تراخيص البناء.

مقالات ذات صلة

الثلاثاء, 14-05-2019

الصين ترد على قرارات ترامب والأسهم الأميركية تنهار … واشنطن: لا قلق من احتمال حرب مع إيران ونريد صفقة جديدة معها!

الثلاثاء, 14-05-2019

الملحم: أغلبية أبناء العشائر وطنيون وهم بالخدمة متى احتاجتهم الدولة … دمشق: من حقنا الدفاع عن مواطنينا و«قسد» إرهابية

الثلاثاء, 14-05-2019

اتصالات بين «قسد» وأنقرة برعاية أميركية!

الثلاثاء, 14-05-2019

تخفيض مدة توزيع الغاز قيد الدراسة في المحافظات وإلى 18 يوماً في حلب

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock