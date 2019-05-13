«التسليف» يسمح للمقترضين أو الحاصلين على موافقات سابقة برفع سقف قروضهم إلى مليون ليرة

عمّم مدير مصرف التسليف الشعبي نضال العربيد على مختلف فروع المصرف بخصوص طلبات القروض المقدمة قبل صدور قرار رفع سقف القرض إلى مليون ليرة التي تم البت بها من قبل اللجنة الائتمانية وحصل المتعامل على موافقة بالمنح، ولم يتم تنفيذها، بأنه يمكن إعادة دراسة طلب القرض بناء على كتاب خطي من طالبه وفق سقفه الجديد على أن يتم تقاضي عمولة إعادة دراسة من طالبه حسب التعليمات الصادرة.

وذكر التعميم أنه يجوز السماح للمستفيدين من قروض الدخل المحدود الذين يرغبون بالاستفادة من سقف القرض الجديد، الذين ما زالت قروضهم قائمة، بالسداد المسبق مهما بلغ عدد الأقساط المتبقية، ويتم تقاضي عمولة السداد المسبق وفق التعليمات الصادرة بها.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين معاون المدير العام عدنان حسن أن القرض بسقف مليون ليرة يمنح على 60 شهراً (خمس سنوات) بمعدل فائدة 7 بالمئة سنوياً.