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تخفيض مدة توزيع الغاز قيد الدراسة في المحافظات وإلى 18 يوماً في حلب

| رامز محفوظ

الثلاثاء, 14-05-2019

أكد مصدر في وزارة النفط والثروة المعدنية أنه تم تخفيض مدة توزيع أسطوانات الغاز عبر البطاقة الذكية من 23 إلى 18 يوماً في حلب، منوهاً بأن تطبيق التخفيض في المحافظات قيد الدراسة حالياً.
وفي تصريح لـ«الوطن» أشار المصدر إلى أن المادة متوافرة ولا يوجد أي نقص فيها، مؤكداً أنه بعد تطبيق توزيع الغاز عبر البطاقة الذكية لم يعد بإمكان المعتمدين التلاعب بتوزيع المادة لأن المعتمد لا يحصل على أسطوانات الغاز إلا إذا كان لديه جهاز للبطاقة الذكية.
وأضاف المصدر: لا يتم تزويد المعتمد بأسطوانات الغاز مرة أخرى إلا إذا باعها عبر البطاقة الذكية، وهذا الأمر يتم مراقبته من شركة محروقات عبر الانترنت.

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