خطر جديد غير متوقع للسجائر الإلكترونية

وجدت دراسة جديدة أن السجائر الإلكترونية يمكن أن تضعف قدرة الجسم على محاربة فيروس الأنفلونزا.

وفحصت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة كارولينا الشمالية، بيانات 47 متطوعاً من الأصحاء ممن يدخنون السجائر الإلكترونية وآخرين غير مدخنين.

وخلال الدراسة، حقن الباحثون المشاركين بالنسخة الضعيفة نفسها من فيروس الأنفلونزا، وراقبوهم لقياس الاستجابة المناعية الفطرية لفيروسات الأنفلونزا.

وكما هو متوقع، كانت الأجهزة المناعية للمدخنين أسوأ في التغلب على المرض، حيث انخفضت استجابة جهاز المناعة لديهم والتي تعمل كمضاد للفيروس، ما زاد من انتشاره في أجسادهم، مقارنة مع غير المدخنين الذين قامت مناعتهم بمهاجمة الفيروس.

وبذلك يفترض الباحثون أن هذا النوع من التدخين يمكن أن يثبط استجابة الجسم على المدى الطويل لفيروس الأنفلونزا.

وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة، ميغان ريبولي: «على الرغم من أن دراستنا ركزت على الأنفلونزا فقط، إلا أن نتائجها يمكن أن تنطبق أيضاً على أنواع أخرى من العدوى التنفسية التي تحدث طوال العام».

وأضافت: إن الخطر المتزايد للإصابة بالعدوى يجب أن يُنظر إليه على أنه رادع لاستخدام السجائر الإلكترونية وخاصة بالنسبة لأولئك الذين ما زال لديهم نظام مناعي متطور.