خسارة البطل ووصيفه في ختام الليغ آن … فوز مرسيليا بعد فوات الأوان

جاءت نتائج الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الفرنسي مفاجئة من حيث الشكل، إلا أنها ليست كذلك بالمضمون وخاصة أنها خلت من المنافسة اللهم سوى من شيء واحد يتعلق بالمركز الثامن عشر الذي يتيح لصاحبه فرصة للبقاء من خلال مباراة فاصلة مع ثالث الدرجة الثانية وهو ما استفاد منه ديجون الذي خطف هذا المركز من كان مستفيداً من خسارة الأخير على أرضه أمام بوردو على حين فاز ديجون على تولوز بهدفين لهدف رغم تأخره بالنتيجة بالشوط الأول.

وتلقى سان جيرمان خسارته الخامسة هذا الموسم أمام ريمس وكلها على أرضه والميزة أنه سجل فيها جميعاً إلا أنه تلقى 3 أهداف على الأقل للمرة الثالثة والشيء الوحيد الإيجابي كان تسجيل كليان مبابي هدفاً رفع به رصيده الشخصي إلى 33 هدفاً، وبالمقابل خسر ليل على أرض رين بالنتيجة ذاتها، ويحسب لليون ثالث الترتيب أنه قلب تأخره 1/2 إلى فوز 3/2 خلال دقيقتين فقط مع نهاية مباراته على أرض نيم.

نتائج الجولة الختامية

ريمس * سان جيرمان 3/1، رين * ليل 3/1، نيم * ليون 2/3، أنجيه * سانت إيتيان 1/1، مرسيليا * مونبيلييه 1/صفر، نيس * موناكو 2/صفر، نانت * ستراسبورغ صفر/1، ديجون * تولوز 2/1، كان * بوردو صفر/1، أميان * غانغان 2/1.

حصيلة

• تعادل وحيد مقابل 9 انتصارات منها 6 لأصحاب الأرض و3 بنتيجة 1/صفر و6 بأهداف من الجانبين، فشهدت الجولة الأخيرة تسجيل 26 هدفاً منها 8 بالأشواط الأولى وهدفان بالخطأ و3 من علامة الجزاء.

– 26 مرة فقط اضطر الحكام لرفع اللون الأصفر في 9 مباريات وغابت البطاقات عن مباراة أميان * غانغان وشهدت مباراة نيس * موناكو 5 إنذارات وطرد بالوتيللي (مرسيليا) وأروخو (ليل) بالحمراء المباشرة.

• عزز مبابي صدارته للهدافين برصيد 33 هدفاً مقابل 22 لنيكولاس بيبي يليه كافاني بـ18 هدفاً ثم فالكاو وموسى ديمبلي وفلوران توفين ونيمار بـ15 هدفاً ويليهم أندريه ديلور بـ14 هدفاً.

بين الكبار

لم يكن غريباً أو مستهجناً تتويج باريس سان جيرمان فممثل العاصمة هيمن على جل البطولات الفرنسية في المواسم الخمسة الأخيرة ولم يعد يجد على الساحة تلك المنافسة القوية فقد تصدر منذ الجولة الثانية وحتى إعلان تتويجه رسمياً قبل أسابيع ومنذ الذهاب ابتعد بفارق كبير وكان تتويجه مسألة وقت لا أكثر ليحتفظ بلقبه وواضعاً نفسه بين كبار المسابقة بلقب ثامن بتاريخه وسادس في سبعة مواسم أخيرة ليصبح ثالث ثلاثة حازوا اللقب 8 مرات برفقة موناكو ونانت ومتقدماً على ليون (7 ألقاب) وأمامه مرسيليا بـ9 ألقاب و10 ألقاب لسانت إيتيان.

ولم يصل الباريسي إلى سجل الموسم الماضي 2017/2018، حيث جمع 91 نقطة مقابل 93 في الموسم المذكور وهو صاحب الرقم القياسي لعدد النقاط بموسم واحد (96 نقطة) في موسم 2015/2016، علماً أن موناكو الذي اخترق سلسلة الباريسي جمع 95 نقطة موسم 2016/-2017، وكان ممثل العاصمة بدأ سلسلته الأخيرة مع التتويج برصيد 83 نقطة.

وحقق سان جيرمان هذا الموسم 29 انتصاراً و4 تعادلات و5 هزائم كلها خارج البارك دوبرنس مقابل 3 هزائم فقط بالموسم الماضي، وسجل الباريسي 105 أهداف مقابل 108 أهداف في 2018 و102 في 2016، و83 هدفاً في الموسم الذي حل به وصيفاً لموناكو، ورغم حضور بوفون في 17 مباراة وأريولا خلال 21 فقد اهتزت شباك الفريق 35 مرة مقابل 29 بالموسم الماضي و27 فقط في موسم وصافة فريق الإمارة.

واعتمد توماس توخيل مدرب سان جيرمان على 30 لاعباً أكثرهم حضوراً كان يوليان دراكسلر الذي ظهر في 31 مباراة مقابل مباراة واحدة لكيفين ريميني، ويتصدر ماركينيوس لائحة اللاعبين الأكثر خوضاً حسب عدد الدقائق بواقع 2695 دقيقة مقابل 4 دقائق فقط لريميني، وظهر ماركينوس ودي ماريا في 30 مباراة مقابل 17 مباراة لنيمار الذي غاب طويلاً للعقوبة وبسب الإصابة.

أرقام الموسم

• شهد الموسم تسجيل 972 هدفاً خلال 380 مباراة أي بمعدل 2.56 في المباراة الواحدة وهو رقم بعيد عن الموسم الماضي الذي شهد 1033 هدفاً علماً أن الرقم القياسي 1334 هدفاً في موسم 1946/1947 مقابل 796 هدفاً في موسمي 1987/1988 و1991/1992 كأقل المواسم أهدفاً وكل الأهداف من 380 مباراة.

• الفوز الأعلى سجله سان جيرمان على غانغان بنتيجة 9/صفر، أما الفوز الأعلى خارج الأرض فكان لسانت إيتيان على كان بنتيجة 5/صفر.

• لم يخسر سان جيرمان في أول 20 مباراة كأطول سلسلة من دون هزيمة وخلالها حقق 14 فوزاً متتالياً بين الجولتين الأولى والرابعة عشرة، أما السلسلة الأطول للهزائم فكانت من نصيب غانغان برصيد 6 هزائم وفشل موناكو بتسجيل أي فوز خلال 12 جولة بين الأسبوعين الثاني والثالث عشر.

• حضر المباريات قرابة 8 ملايين و443 ألف متفرج بمعدل بلغ 22820 متفرجاً للمباراة الواحدة والعدد الأكبر كان في مباراة مرسيليا * سان جيرمان بواقع 64696 متفرجاً مقابل 5502 متفرج في مباراة موناكو * أنجيه.

هداف واعد

توج كليان مبابي هدافاً للموسم برصيد 33 هدفاً وقد سجلها خلال 29 مباراة وشارك في 24 منها أساسياً وسجل اللاعب الشاب البالغ من العمر 20 عاماً هدفاً واحداً من علامة الجزاء ووحده الدولي الفرنسي نافس ليونيل ميسي على جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية وقد توج بها الأخير برصيد 36 هدفاً، ورفع مبابي رصيده إلى 62 هدفاً سجلها خلال 97 مباراة ومنها 46 هدفاً في 56 مباراة مع الباريسي في الموسمين الأخيرين، وجاء تتويج مبابي ليواصل هيمنة لاعبي الباريسي موسماً رابعاً على لقب الهداف فخلف على التوالي كافاني 28 هدفاً و35 هدفاً في موسمين سابقين وقبله إبراهيموفيتش بـ38 هدفاً.

واحتل العاجي نيكولاس بيبي (24 عاماً) المركز الثاني برصيد 22 هدفاً وقد لعب كامل المباريات وسجل 9 أهداف من علامة الجزاء، على حين احتل المخضرم الأورغوياني إيدنسون كافاني المركز الثالث بـ18 هدفاً خلال 21 مباراة ومنها 4 أهداف عبر نقطة الجزاء.