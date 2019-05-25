عربي ودولي

«الجيش الوطني الليبي» يعلن تقدمه على جميع المحاور باتجاه طرابلس

| وكالات

الأحد, 26-05-2019

أعلن «الجيش الوطني الليبي» بقيادة خليفة حفتر أن قواته تتقدم من جميع محاور القتال في العاصمة الليبية طرابلس، مشيراً إلى أن القوات البرية تخوض معارك على الأرض بمساندة سلاح الجو.
وقال مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة، خليفة العبيدي، في تصريح لوكالة «سبوتنيك»: إن المعارك مستمرة بعد أن تمت «السيطرة الكاملة على منطقة الأحياء البرية»، مؤكداً أن «الجيش الليبي ووحداته العسكرية تتقدم من جميع محاور القتال في جنوبي وشرقي العاصمة طرابلس».
هذا وذكرت وسائل إعلام ليبية أن «الجيش الوطني» دفع بتعزيزات جديدة إلى جبهات القتال أمس، في معركة السيطرة على طرابلس.

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