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«البنتاغون»: القوات الإضافية للشرق الأوسط لن تنشر في سورية

| وكالات

الأحد, 26-05-2019

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» أن القوات الإضافية التي سيتم إرسالها إلى الشرق الأوسط لن تنشر في سورية أو العراق.
وأعلنت الولايات المتّحدة الأميركية أول من أمس أنها ستنشر 1500 جندي إضافي في الشرق الأوسط.
وحسبما قال وزير الدّفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان في بيان، نقلته وكالة «أ ف ب»، فإن هذه القوّات تهدف إلى «تعزيز حماية القوّات الأميركيّة وأمنها، نظراً إلى التّهديدات المستمرّة من جانب إيران، بما في ذلك الحرس الثوري ومؤيّديه».
وقالت نائبة الوزير المكلّفة بالشّؤون الدوليّة في «البنتاغون» كيتي ويلبرغر: «إنّ قرار نشر جنود وقدرات إضافية لا يشمل سورية أو العراق».
في المقابل، اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن «تعزيز الوجود الأميركي في منطقتنا خطير للغاية على السلام والأمن الدوليين ويجب مواجهته».

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