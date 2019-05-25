برجك اليوم – الأحد 26 أيار 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان تشعر أن مسيرتك صعبة وتتمنى ترك العمل أو هجر الناس لأنك تفضل العزلة، وقد تنتابك الشكوك أو الوساوس من صحة كلام تسمعه أو تعاني الغيرة ممن حولك.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار أنت في الشهر الأفضل للارتباط فالسعادة ترافقك وتدخل حياتك بل تدخل منزلك، لأنك واضح في أخذك للقرارات وقد تأخذ قراراً مهماً لحياتك العاطفية يؤازرك فيه من حولك.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران سوء تفاهم أو نقاشات غير مجدية أو علاقات ناشئة تسبب لك التفكير أو روابط جديدة، فانتبه لكي لا تزج بنفسك في قضايا متعبة بل يجب أن تتلافاها واحم أوضاعك العملية ضد النقد.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز أنت استعدت حبك للحياة وللمرح لأنك دبلوماسي فكن جريئاً في محادثاتك، لتتحرك الأمور من حولك وتشغل عقلك كما يجب، فقد يبتسم لك الحظ لتبدأ بجديد.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب المساعدات ترفع من معنوياتك ومن ثقتك بنفسك وتصبح أفضل وأقل عصبية، والأهم أن تتعلم أن تسمح لمن يحبك بالاقتراب منك وامنحه الوقت ليعبر عن محبته.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول قد تتأجل بعض المواعيد في آخر الشهر كموعد قبض مال كنت وضعت آمالاً عليه، فابتعد عن التشاؤم والتسرع والقرارات غير المحسوبة واستشر مراراً قبل القرار إذا كنت مضطراً لأخذه.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول استفد من دوامك لإنهاء أعمالك المتراكمة ولا تؤجل ما هو ضروري ولا تنشغل بالتسالي أو بالزيارات وتترك العمل ليقوم به غيرك فهو ليس مثلك في إنجاز أي عمل.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني تبدل قناعاتك وأفكارك وطريقة تفكيرك وتؤثر في محيطك لتقوده إلى ما تريد، وقد تجد استجابة لأفكارك وقد تستفيد منها على أرض الواقع في تغير يلزمك ويفرحك.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول قد تقول كلمة غير مقصودة أو ترد بطريقة عفوية ما يخلق حولك مشكلة لا داعي لها، فتمسك بلطفك وبهدوئك وخاصة مع من تحب كأفراد العائلة أو أصدقائك أو زملاء العمل.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني الأمور سعيدة والمحبة والتعاضد يحيطان بك والأهم أن عائلتك ومن تحب في صفك، فأنت سعيد للأخبار والمقابلات والانتعاش في علاقاتك الشخصية والعائلية.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط كوكب المال يمنحك بركاته لتكون مرتاحاً تفي ديونك ومستحقاتك وترفه عن نفسك مع من حولك وقد تفكر بسفر وهذا يضطرك لصرف إضافي ولكن سعادتك لن يوقفها صرف إضافي.