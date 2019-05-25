«ذا هيل»: الرئيس الأسد انتصر وعلى ترامب الخروج من سورية

اعتبر موقع «ذا هيل» الأميركي المتخصص في شؤون الكونغرس أن الرئيس بشار الأسد كسب الحرب، ويجب على الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يخرج من سورية، ويفسح المجال للأكراد ليتفاوضوا مباشرة مع الدولة والتوصل لاتفاق معها.

ونشر الموقع الأميركي، مقالاً للباحث المتخصص في الشؤون الدفاعية دانيال ديبيترس، أشار فيه إلى أن «من يعارضون انسحاب القوات الأميركية سيحاولون استخدام ألعاب الخطابة كلها، مدعين أن مثل تلك المغادرة اعتقاد خاطئ بتحقيق الأهداف».

ورأى ديبيترس أن «احتمال أن تتحقق جهود أميركا في مكافحة الإرهاب أكبر من خلال سياسات أكثر فعالية، والطريقة لحماية الشعب الأميركي ليست بالدخول في انتشار عسكري لا نهاية له واحتمالات نجاحه ضئيلة».

وذهب الباحث إلى أنه «مع أن واشنطن لا تعترف بذلك، إلا أن (الرئيس) بشار الأسد كسب الحرب، وإيران وروسيا هما صاحبتا المشكلة السورية، فلماذا على أميركا أن تتحمل العبء بدلاً منهما»؟

وأضاف: «يجب على ترامب أن يتبع حدسه الأصلي ويخرج من سورية، وبدلاً من منع الأكراد السوريين من التوصل إلى حلول خاصة بهم، فإنه يجب على أميركا أن تفسح المجال للأكراد ليتفاوضوا مباشرة مع النظام، والتوصل إلى اتفاق معه».