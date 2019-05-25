«الكهرباء» تتعاقد لاستيراد محولات للمناطق المتضررة

أعلن وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي عن توقيع عقد جديد لاستيراد محولات لاستكمال تأهيل المنظومة الكهربائية بالمناطق المحررة، مبيناً أنه تم توجيه المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء بتخصيص أول دفعة من المحولات التي ستصل إلى سورية من العقد إلى ريف حلب الشرقي للبدء بتأهيل الشبكات فيها.

وأشار خربوطلي إلى أن الريف الشرقي المحرر من حلب خصص له نحو 46 مليار ليرة ســوريــة لإعادة تأهيـــل المنظومــة الكهربائيـــة فيـــه، مؤكداً أنه يحتاج إلى 500 محولة وأنّ موضوع ربط السدود تم الانتهاء منه وتم إنجاز خط التوتر العالي وحالياً يتم متابعة التفاصيل الأخرى ولاستكمال عملية الربط ليصار الإعلان عنها بشكل رسمي قريباً.