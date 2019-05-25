شدد على أهمية تحديد وحصر أسباب المعوقات التي واجهته وطرق معالجتها … الرئيس الأسد: ضرورة تحديد أولويات العمل بمشروع الإصلاح الإداري بما يضمن إنجازاً حقيقياً على الأرض

أكد الرئيس بشار الأسد خلال اجتماعه أمس بفريق المشروع الوطني للإصلاح الإداري، ضرورة تحديد أولويات العمل فيه بشكل أدق خلال الفترة المقبلة، بالشكل الذي يضمن إنجازاً حقيقياً أكبر على الأرض، مشدداً على أهمية تحديد وحصر أسباب المعوقات التي واجهته، وطرق معالجتها.

وقالت صفحة «رئاسة الجمهورية العربية السورية» الرسمية على «فيسبوك»: إن اجتماع الأمس «تضمن مراجعة وتقييماً شاملين لما تم إنجازه خلال المرحلة التأسيسية من عمر المشروع، كما تم تقديم عرض موسع لما سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة.

وظهر في الصور التي نشرتها صفحة الرئاسة فريق المشروع وهو يتابع عرضاً مصوراً عن المشروع الوطني للإصلاح الإداري بحضور رئيس مجلس الوزراء عماد خميس ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري ووزيرة التنمية الإدارية سلام السفاف ورئيس هيئة تخطيط الدولة عماد صابوني وأمين عام رئاسة مجلس الوزراء قيس خضر.