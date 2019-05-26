جورج وسوف: فيروز عظيمة ولن أغني لها

أكد الفنان السوري النجم جورج وسوف أنه لم يحلم أن يكون بهذه النجومية أو بهذا المستوى، الذي وصل إليه، معبراً عن فرحته بسبب نجاحه في هذا الطريق الذي اختاره، ولذلك يحاول دائما تقديم الأفضل.

وتحدث في لقاء تلفزيوني عن محطات مهمة في حياته الفنية، ومنها أغنية «كلام الناس» التي تعتبر الأبرز في مشواره، مشيراً إلى أنه ضمها للألبوم كآخر أغنية وأخذها «كمالة عدد» لكنها لاقت نجاحاً كبيراً.

وأشار إلى أن أصعب محطة في حياته كانت عندما أجريت عملية جراحية في الفخذ، ومرت بخير، وأيضاً آخر وعكة صحية منذ 7 سنوات، ومرت بخير أيضاً، لإيماني بالله وقضائه.

وأوضح أن من وقف بجانبه في محنة مرضه كثيرون ومنهم زوجته وأولاده والكثير من أحبابه، ومن الفنانين كلهم سألوا ومن لم يسألوا سامحهم الله وكأنهم سألوا.

ووصف زياد الرحباني، بأنه عبقري وموسوعة. وتحدث أيضاً عن علاقته بالفنانة الكبيرة فيروز، حيث قال إنه زارها مرة واحدة وعندما جلس أمامها ارتعش من عظمتها، ورفض الغناء لها قائلاً إنها عظيمة وذات تاريخ كبير لكنني لن أغني لها وأقع في هذا الفخ، ولن أستغلها كما فعل آخرون على السوشيال ميديا.