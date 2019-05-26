فهد عودة ودع الحرية!

بات في حكم المؤكد أن نجم الكرامة السابق فهد عودة لن يكون في قافلة فريق الحرية المتجهة إلى دمشق الشهر المقبل للعب المباراة الفاصلة مع الجزيرة حيث أكدت مصادر الفريق الحلبي أن العودة انتهى عقده رسميا مع الأخضر بانتهاء مشاركته معه في تجمع دمشق الأخير المؤهل للدوري الممتاز بعد تجربة غير موفقة دامت نحو 70 يوما فقط قبض خلالها مليون ونصف مليون ليرة واللافت أن مدرب الحرية محمد إسطنبلي الذي كان أشد السعداء بتعاقد ناديه مع العودة لم يمنحه فرصة اللعب والمشاركة مع فريقه في أول مباراتين بتجمع دمشق أمام الجهاد والجزيرة واكتفى بإشراكه في أول 65 دقيقة فقط من المباراة الأخيرة أمام عمال حماة حيث تم استبداله في الشوط الثاني!

ولن يكون عودة الغائب الوحيد عن المباراة الفاصلة بل سيفتقد الفريق العرباوي خدمات مهاجمه الموهوب جمال درويش الذي بات مع العودة خارج حسابات الجهاز التدريبي لفريق الحرية الذي يصل بعد غد الثلاثاء إلى مدينة حماة لخوض أولى مبارياته الاستعدادية لمواجهة الجزيرة، وستكون البداية مع النواعير على أن يلعب خلال معسكره التدريبي المزمع إقامته في العاصمة دمشق منتصف شهر حزيران مع الجيش والوحدة حسب ما نقله لنا مدرب حراس الفريق نذير الطاهر الذي كشف عن أن فريقه سيدعم صفوفه باللاعب مجد الدين مكسور حيث ينتظر وصوله من لبنان قريبا جدا.

وشرح الكابتن نذير المزيد الإيضاحات حول أوضاع اللاعب فهد عودة وقال خلال حديثه الخاص لـ«الوطن» أنا أحترمه لأنه يستحق الاحترام ولكن بعالم كرة القدم أنت عندما تجلب لاعباً محترفاً يجب أن يصنع لك الفارق وهو لم يستطيع صنع هذا الفارق لربما الفترة الزمنية كانت قليلة أو عدم الانسجام، فمن الطبيعي أي لاعب لا يلبي الطموح سيكون خارج حساب أي مدرب.