رياضة

فوز الكرامة وتأهل لتشرين

| حمص- هاني سكر

الإثنين, 27-05-2019

نجح تشرين ببلوغ نصف نهائي كأس الجمهورية رغم سقوطه أمام مضيفه الكرامة بهدف نظيف مستغلاً انتصاره ذهاباً بهدفين للاشيء.
الكرامة استغل المؤازرة الكبيرة لجمهوره ولم يتأخر بافتتاح التسجيل حيث تابع نصوح نكدلي عرضية كاخي ليسجل أول أهداف اللقاء «د3» لكن من بعدها بدأ تشرين محاولاته للسيطرة على اللعب لتقليل حماسة المضيف وجرب مرمور حظه بتسديدة من خارج المنطقة جاورت القائم كما حاول بركات برأسية تصدى لها الشيحة أما الكرامة فردّ من خلال تسديدة غير متقنة للعمير أوقفها المرعي.
بالشوط الثاني زاد إيقاع الفرص لكن العمير لم يستغل خطأ لايقة وأهدر فرصة من انفراد محقق ليأتي الرد سريعاً برأسية من المصري ردتها العارضة قبل أن يضيع العمير فرصة أخرى حين سدد الكرة فوق العارضة.
تدريجياً بدأت أخطاء الفريقين تكثر واستمر سيناريو المحاولات الضائعة فأضاع مالطة فرصة لحسم اللقاء في حين لم يتمكن المضيف من استثمار العديد من الكرات الثابتة التي أتيحت له وكانت أبرز محاولاته عن طريق رحمون الذي أبعد الدفاع تسديدته وباللحظات الأخيرة أضاع مرمور فرصة التعديل حين أوقف شيحة تسديدته لينتهي اللقاء على انتصار غير كافٍ للكرامة الذي انتهى موسمه المحلي أما تشرين فنجح بحجز مقعده بنصف النهائي للموسم الثاني على التوالي.

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