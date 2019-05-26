21 مخالفة تموينية و20 فرناً مخالفاً في دير الزور منذ بداية رمضان

كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة دير الزور بسام هزاع لـ«الوطن» عن تنظيم 21 ضبطاً تموينياً في المحافظة منذ بداية شهر رمضان إلى يوم أمس. مبيناً أن أغلب الضبوط التي تم تنظيمها كانت بسبب مخالفات لعدم إعلان أسعار الخضراوات والفواكه والحلويات أو تقاضي أسعار زائدة، وعدم التقيد بمواعيد العمل بالإضافة إلى وجود مخالفات لدى محال الفروج لعدم استخدام واجهات مبرّدة.

وأشار الهزاع إلى أن المديرية منذ اليوم الأول من رمضان، قامت بإجراء سبر لجميع أسعار السلع في الأسواق من خلال عناصر الضابطة العدلية، موضحاً أن هدف السبر هو التأكد من توافر كل السلع الغذائية ذات الطلب الكبير.

وأكّد أن التدقيق سيكون بشكل كبير خلال الفترة القادمة من الشهر المبارك على المواد الغذائية الأساسية كالسكر والخبز والخضر والفواكه واللحوم والألبان والأجبان، بالإضافة إلى مشروبات شهر رمضان الرئيسة كالتمر الهندي والسوس.. وغيرها.

وأشار الهزاع إلى أن المرحلة الثانية ستكون في النصف الثاني من الشهر المبارك والتي خلالها سيتم التركيز أكثر على الألبسة والأحذية بكافة أنواعها والسكاكر وأيضاً «تجهيزات عيد الفطر».

وأضاف، وتعمل مديرية تموين دير الزور بتشديد الرقابة على كل ما يتعلق بالمائدة الرمضانية، موضحاً بأنهّ يتم دائماً سحب عينات من السلع الغذائية للمواد المشتبه بمخالفاتها للمواصفات، مركّزاً على موضوع مراقبة الفواتير المتداولة لضمان عدم قيام التجار برفع أسعار موادهم بلا مبرر.

وأضاف الهزاع، جميع المواد التموينية متوافرة في الأسواق سواء من خضر وفواكه وغيرها، موضحاً أن أسعار الخضراوات والفواكه مقبولة.

وأشار الهزاع إلى عدد الضبوط التي تم تنظيمها أيضاً بحق المخالفين من أصحاب الأفران منذ بداية العام والبلاغة نحو 20 ضبطاً، مرجعاً سبب الضبوط إلى مخالفات في البيع لأن بعضها كان يتلاعب بالوزن، ومخالفات أخرى بسبب لجوء بعض أصحاب الأفران إلى جمع أكثر من ربطة في كيس واحد.

بالإضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق بعدم الإعلام عن الكميات الزائدة من الطحين الذي يوزع على الأفران ما يفسح الباب للتهريب. مشيراً إلى أنه تمت مصادرة نحو 3 أطنان من الطحين التمويني العادي، لافتاً إلى أن تمت مصادرة 10 أطنان من الطحين الأبيض «زيرو».