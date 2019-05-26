تحديد وتحرير في بريقة وبئر عجم بعد عيد الفطر.. وإفراز مدينة البعث إلى 343 مقسماً

أكد مدير المصالح العقارية بالقنيطرة عبد الرحمن الفياض افتتاح أعمال التحديد والتحرير في قريتي بريقة وبئر عجم وبمساحة نحو3 آلاف هكتار وذلك بعد أن اتخذت المديرية كل الإجراءات الكفيلة بذلك، منوهاً بأن العمل سيبدأ بالمنطقتين مباشرة بعد عطلة عيد الفطر.

وأعاد الفياض أسباب التأخر بالأعمال سابقاً في بريقة وبئر عجم لوجود واقع حراجي كثيف ضمن الأملاك الخاصة مع وجود خلاف بين الأهالي وأملاك الدولة، إضافة إلى الظروف التي مرت بها المحافظة وتوقف العمل لنحو ست سنوات، معتبراً أن القنيطرة من المحافظات المتقدمة في إنجاز أعمال التحديد والتحرير حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو90 بالمئة من مجمل مساحة المحافظة وأن كل الأراضي العقارية غير المحددة مستكملة الشروط القانونية والفنية لإنجاز هذه الأعمال، أما بالنسبة لأعمال التجميل وإزالة الشيوع ففي المحافظة خمس مناطق عقارية مشمولة بأعمال التجميل وإزالة الشيوع وأهمها خان أرنبة وسبب التأخر بها عدم قطع علاقة الإصلاح الزراعي لوجود نقص في حصة الدولة منذ نحو40 عاماً.

وأشار الفياض إلى الانتهاء من إفراز العقار /1/ من المنطقة العقارية مدينة البعث 1/119 وذلك بعد انتظار دام أكثر من ثلاثين عاماً، حيث تم إفراز نحو343 وحدة سكنية مشيدة على العقار كمرحلة أولى، مضيفاً: سيتمكن المواطنون من الحصول على سندات تمليك لعقاراتهم السكنية وذلك بعد إرسال مشروع الإفراز إلى بلدية البعث ليصار إلى تصديقه منها ومن ثم من المكتب التنفيذي، أما المرحلة الثانية فستتضمن إفراز السكن الوظيفي وسكن الشهداء بعد الانتهاء من التحضيرات الفنية للإفراز.

وأوضح مدير المصالح العقارية أن القاضي العقاري بت بالدعاوى المنظورة أمامه بالمنطقة العقارية حضر 76/2 مسقفات وتم تثبيت العقارات من المنطقة العقارية المذكورة على الصحائف العقارية بعد استكمال إجراءاتها القانونية، منوها باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للبدء بأتمتة الصحيفة العقارية بعد تأمين التجهيزات اللازمة من حواسيب وملحقاتها أسوة ببقية المحافظات.

ولفت مدير المصالح العقارية إلى أن مجموع القيود العقارية التي تم منحها للمواطنين لغاية تاريخه 4538 قيداً عقارياً و375 بيان ملكية و1990 بيان مساحة و311 مخططاً مساحياً، في حين قامت المديرية بتوثيق 271 عقداً وحصّلت مبلغاً وقدره نحو 5،2 ملايين ليرة من الرسوم العقارية، مؤكداً السعي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والعمل على إنجاز جميع المعاملات العقارية في أسرع وقت ممكن، علماً أنه تم إعادة منح جميع الوثائق العقارية وتوثيق عقود البيع المستوفاة الشروط القانونية والإدارية لجميع المواطنين في ريف المحافظة الشمالي والجنوبي والأوسط بعد تحريره من الإرهاب بعد انقطاع دام نحو أربع سنوات.